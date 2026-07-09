Shahid Kapoor Ahmed Khan Friendship: क्या स्टारडम के खुमार में रिश्ते भूल गए शाहिद कपूर? जिगरी दोस्त अहमद खान ने किया बड़ा खुलासा; कहा, ‘आप भूल जाते…’

Shahid Kapoor: फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर अहमद खान दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं और दोनों में काफी गहरी दोस्ती रही है. अहमद और शाहिद ने शुरुआती कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम भी किया है.

हालांकि, 2015 में दोनों के बीच अनबन की खबरें तब फैलने लगीं जब अहमद ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि चक्कर आने के गंभीर दौरे के बाद अस्पताल में भर्ती होने पर शाहिद उनसे मिलने नहीं आए थे. उसी साल फिल्म निर्माता शाहिद और मीरा राजपूत की शादी में भी शामिल नहीं हुए थे. हाल ही में अहमद खान ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

शाहिद के साथ अहमद का वर्तमान रिश्ता

हाल ही में हुई बातचीत में अहमद ने शाहिद के साथ अपने तनाव के बारे में बात की और भविष्य में उनके साथ दोबारा काम करने की संभावना पर भी चर्चा की. उन्होंने News18 को बताया, “मैंने ‘आंखों में तेरा ही चेहरा’ (90 के दशक में बैंड आर्यन्स के म्यूजिक वीडियो में शाहिद का डेब्यू) और उनकी पहली फिल्म ‘इश्क विश्क’ में कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया. फिर मैंने ‘फुल एंड फाइनल’ में उन्हें निर्देशित किया. उसके बाद मैंने ‘पाठशाला’ का निर्माण किया जिसमें उन्होंने एक भूमिका निभाई। लेकिन हाल के वर्षों में, वह एक खास तरह की फिल्में कर रहे हैं जो वह करना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर, मैं एक खास तरह की फिल्में बना रहा हूं जो मैं बनाना चाहता हूं. हम तभी दोबारा साथ काम करेंगे जब हमारी सोच एक जैसी होगी.”

अहमद ने अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए बताया कि अब उनकी मुलाकातें पहले की तरह अक्सर नहीं होतीं क्योंकि ज़िंदगी ने उन्हें अलग-अलग राहों पर ला दिया है. उन्होंने कहा, ‘मतलब, हम ज़्यादा मिलते नहीं हैं. हम बचपन के दोस्त हैं. हमारी दोस्ती तब शुरू हुई जब मैं 11 साल का था और वो सिर्फ 7 साल का. तो हमारी दोस्ती करीब 30 साल पहले शुरू हुई थी. लेकिन ये काम ही ऐसा है ना कि इसमें कई नए दोस्त आते हैं. इतने सारे नए लोगों से दोस्ती हो जाती है कि आप भूल जाते हैं कि आपके असली दोस्त कौन हैं. अब हमारी जीवनशैली बदल गई है.”

शाहिद के साथ हुए झगड़े के बारे में

2015 में पिंकविला द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में, अहमद ने अपने बीच के मतभेदों के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था, ‘मुझे बिस्तर पर लेटे हुए भी चक्कर आने लगे थे. डॉक्टरों ने आखिरकार मेरे कान के नीचे की नस में क्षति का पता लगाया. अब मैं ठीक हूँ. लेकिन दो हफ्तों तक मैं बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था. हमारे बीच कुछ मतभेद थे जो काफी समय से पनप रहे थे. वे अचानक फूट पड़े, और जैसा कि दुनिया जानती है, मुझे उनकी शादी में आमंत्रित नहीं किया गया था. जब मैं घायल था तो वह मुझसे मिलने भी नहीं आए. मुझे लगता है कि हमें एक-दूसरे के साथ फिर से सामान्य होने में समय लगेगा.’