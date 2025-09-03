Home > मनोरंजन > Ahan Shetty का बड़ा दांव! नेशनल ट्रैजेडी पर बेस्ड हॉरर फिल्म में करेंगे लीड रोल

Ahan Shetty Upcoming Film: आहान शेट्टी एक अनटाइटल्ड रोमांटिक हॉरर फिल्म में नजर आएंगे, जो एक नेशनल ट्रैजेडी से प्रेरित है। फिल्म किसने लिखी है और इसकी शूटिंग कब से शुरू होगी चलिए जानते हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 3, 2025 20:42:28 IST

Ahan Shetty National tragedy Film: बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) के बेटे आहान शेट्टी (Ahan Shetty) ने हाल ही में एक सस्पेंस से भरे अपोजिट टर्न की घोषणा की है। ‘बॉर्डर 2’ (Border 2) जैसी बड़े स्तर की फिल्म की तैयारी कर रहे आहान अब हॉरर में कदम रखने जा रहे हैं। जी हां, आहान की ये फिल्म नेशनल ट्रैजेडी (National Tragedy Based Film) पर बेस्ड होगी। इस दिलचस्प प्रोजेक्ट को लिखा है ‘Ghoul’ और ‘Betaal’ जैसी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज के रचयिता पैट्रिक ग्राहम ने, जो हॉलीवुड के हॉरर मास्टर ब्लूम हाउस के साथ जुड़े हुए हैं।       

यह फिल्म ख्याति मदान की नई बैनर Not Out Entertainment और प्रशांत गुंजलकर के साथ मिलकर तैयार की जा रही है। हालांकि, फिल्म का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यह एक मिक्स-genre होगी, जिसमें डर, रोमांस और थ्रिलर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। सिनेमा प्रेमियों और हॉरर फैन्स के लिए यह एक नया और जबरदस्त सरप्राइज साबित होगा। 

कब से शुरू हो सकती है शूटिंग?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीदें हैं कि फिल्म की शूटिंग अगले साल 2026 की शुरुआत में शुरू हो सकती है। यह आहान की पहली हॉरर फिल्म होगी और उनके करियर में यह एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। एक्शन और रोमांस से हटकर इस बार वह दिलों में डर का एहसास छोडऩे की तैयारी में हैं।

बॉलीवुड में हॉरर जॉनर की फिल्म

इस प्रोजेक्ट से उम्मीद है कि बॉलीवुड में हॉरर जॉनर की फिल्मों को भी अहमियत मिले। जब एक रियल लाइफ नेशनल ट्रैजेडी के इमोशन को गहराई हॉरर की कल्पनाशीलता से मिलती है, तब एक सिनेमा की दुनिया में एक प्रभावशाली अनुभव संभव हो सकता है। वहीं, दूसरी ओर आहान के लिए ये प्रोजेक्ट उनके करियर में एक नए चैप्टर शुरू करने के लिए भी काफी है। 

