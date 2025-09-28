Ahaan Panday भंसाली के ऑफिस में हुए स्पॉट, क्या अगले बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं?
Ahaan Panday New Project: अहान पांडे हाल ही में संजय लीला भंसाली के ऑफिस में स्पॉट हुए. ऐसे में अब फैंस कयास लगा रहे हैं कि वह भंसाली की अगली फिल्म में अहम भूमिका निभा सकते हैं. जानें पूरी डिटेल.

By: Shraddha Pandey | Published: September 28, 2025 8:13:08 PM IST

Ahaan Panday Upcoming Movie
Ahaan Panday Upcoming Movie

Ahaan Pandey In Love & War: बॉलीवुड के नए सितारे अहान पांडे (Ahaan panday), जिन्होंने अपनी पहली फिल्म ‘सैयारा’ (Saiyaara) से धमाल मचाया था, हाल ही में फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के ऑफिस के बाहर स्पॉट हुए. इस मुलाकात ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्या दोनों किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं.

क्या हो सकता है अगला कदम?

अहान की पहली फिल्म ‘सैयारा’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. अब वह अपने करियर के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं. संजय लीला भंसाली के साथ उनकी मुलाकात को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अहान भंसाली की आगामी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ (Love And War) में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं.

क्या अहान का होगा कैमियो?

‘लव एंड वॉर’ में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) जैसे बड़े सितारे हैं. हालांकि, अहान की भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी भंसाली से मुलाकात ने इस संभावना को जन्म दिया है कि अहान एक एसएलबी फिल्म में खलनायक (Negative Role) की भूमिका निभा रहे हैं. यही नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अहान कैमियो करते दिखेंगे.

फैंस के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर फैंस इस मुलाकात को लेकर एक्साइटेड हैंय एक यूजर ने लिखा, “अगर ये सच है, तो ये अहान के लिए बड़ा कदम होगा.” दूसरे ने कहा, “भंसाली के साथ काम करना किसी भी एक्टर के लिए गर्व की बात होती है.”

भविष्य की उम्मीदें

अहान की भंसाली से मुलाकात ने उनके फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।. हालांकि, अभी तक इस मुलाकात को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंमेंट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये मुलाकात कोई ना कोई नई जानकारी सामने लाएगी.

Tags: ahaan pandayahaan panday Upcoming filmsbollywood newsLove and Warsanjay leela bhansali
