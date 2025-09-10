Home > मनोरंजन > ओटीटी > ‘Saiyaara’ की OTT रिलीज फाइनल, कब और कहां देखें Ahaan Panday-अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री

‘Saiyaara’ की OTT रिलीज फाइनल, कब और कहां देखें Ahaan Panday-अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री

Saiyaara OTT release confirmed: अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. थिएटर में ब्लॉकबस्टर हिट रही इस फिल्म में प्यार, म्यूजिक और इमोशन का जबरदस्त कॉम्बो पेश किया गया है.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 17:46:09 IST

Saiyaara OTT release
Saiyaara OTT release

Saiyaara OTT Release Date: सोचिए, थिएटर में जिसकी फिल्म को देखने का मौका छूट गया, अब वही ब्लॉकबस्टर आपके घर आ रही है. जी हां, म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म सैयारा (Saiyaara) अब ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है। ये कब और किस प्लैटफॉर्म पर आप देख सकेंगे आईए जानते हैं।

इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने पहली बार साथ स्क्रीन शेयर किया और दोनों की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. कहानी है एक गायक कृष्ण कपूर और कवयित्री वाणी बत्रा की, जिनकी मुलाकात प्यार और संगीत के जरिए होती है. लेकिन, जब वाणी को Alzheimer की शुरुआती बीमारी का पता चलता है, तो रिश्ते की असली कसौटी शुरू होती है. यही ट्विस्ट इस फिल्म को और भावुक बना देता है.

View this post on Instagram

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

थिएटर में रिलीज के बाद सैयारा ने जबरदस्त कमाई की और साल 2025 की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट बन गई. शानदार म्यूजिक, दिल को छूने वाले डायलॉग्स और लीड जोड़ी की कैमिस्ट्री को लेकर फिल्म की खूब चर्चा रही. यही वजह है कि ओटीटी पर इसकी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

30,000 करोड़ की दौलत पर भिड़ा Sunjay Kapur का परिवार, मां ने भी उठाए सवाल, पत्नी प्रिया बोलीं- इनको सड़कों पर नहीं छोड़ा

इस दिन होगी ओटीटी रिलीज

अब बात करें इसकी रिलीज डेट की तो ये 12 सितंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी। अब देखना होगा कि ओटीटी पर फिल्म को कितना प्यार मिलता है। क्या सैयारा बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहेगी। 

फिल्म की स्टारकास्ट

निर्देशक मोहित सूरी की इस फिल्म में दमदार कलाकारों की टोली नजर आती है, जिसमें डेब्यू कर रहे अहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा, वरुण बडोला, सिद्ध मक्कड़ और शाद रंधावा शामिल हैं.

Tags: Ahaan pandeyaneet paddasaiyaaraSaiyaara Netflix streamingSaiyaara OTT release
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
‘Saiyaara’ की OTT रिलीज फाइनल, कब और कहां देखें Ahaan Panday-अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘Saiyaara’ की OTT रिलीज फाइनल, कब और कहां देखें Ahaan Panday-अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘Saiyaara’ की OTT रिलीज फाइनल, कब और कहां देखें Ahaan Panday-अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री
‘Saiyaara’ की OTT रिलीज फाइनल, कब और कहां देखें Ahaan Panday-अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री
‘Saiyaara’ की OTT रिलीज फाइनल, कब और कहां देखें Ahaan Panday-अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री
‘Saiyaara’ की OTT रिलीज फाइनल, कब और कहां देखें Ahaan Panday-अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री