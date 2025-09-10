‘Saiyaara’ की OTT रिलीज फाइनल, कब और कहां देखें Ahaan Panday-अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री

Saiyaara OTT Release Date: सोचिए, थिएटर में जिसकी फिल्म को देखने का मौका छूट गया, अब वही ब्लॉकबस्टर आपके घर आ रही है. जी हां, म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म सैयारा (Saiyaara) अब ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है। ये कब और किस प्लैटफॉर्म पर आप देख सकेंगे आईए जानते हैं।

इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने पहली बार साथ स्क्रीन शेयर किया और दोनों की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. कहानी है एक गायक कृष्ण कपूर और कवयित्री वाणी बत्रा की, जिनकी मुलाकात प्यार और संगीत के जरिए होती है. लेकिन, जब वाणी को Alzheimer की शुरुआती बीमारी का पता चलता है, तो रिश्ते की असली कसौटी शुरू होती है. यही ट्विस्ट इस फिल्म को और भावुक बना देता है.

थिएटर में रिलीज के बाद सैयारा ने जबरदस्त कमाई की और साल 2025 की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट बन गई. शानदार म्यूजिक, दिल को छूने वाले डायलॉग्स और लीड जोड़ी की कैमिस्ट्री को लेकर फिल्म की खूब चर्चा रही. यही वजह है कि ओटीटी पर इसकी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

30,000 करोड़ की दौलत पर भिड़ा Sunjay Kapur का परिवार, मां ने भी उठाए सवाल, पत्नी प्रिया बोलीं- इनको सड़कों पर नहीं छोड़ा

इस दिन होगी ओटीटी रिलीज

अब बात करें इसकी रिलीज डेट की तो ये 12 सितंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी। अब देखना होगा कि ओटीटी पर फिल्म को कितना प्यार मिलता है। क्या सैयारा बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहेगी।

फिल्म की स्टारकास्ट

निर्देशक मोहित सूरी की इस फिल्म में दमदार कलाकारों की टोली नजर आती है, जिसमें डेब्यू कर रहे अहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा, वरुण बडोला, सिद्ध मक्कड़ और शाद रंधावा शामिल हैं.