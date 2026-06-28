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‘सिचुएशनशिप’ विवाद के बाद नई controversy में फंसे जैकी भगनानी! डेटिंग ऐप पर हैं शादीशुदा एक्टर, वायरल हुई प्रोफाइल

हाल ही में जैकी भगनानी एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं. सेलेब्रिटी डेटिंग ऐप राया का एक स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें जैकी के नाम से प्रोफाइल बनाई गयी है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 28, 2026 10:01:24 AM IST

'सिचुएशनशिप' विवाद के बाद नई controversy में फंसे जैकी भगनानी!
'सिचुएशनशिप' विवाद के बाद नई controversy में फंसे जैकी भगनानी!


Jackky Bhagnani New Controversy: ‘सिचुएशनशिप’ विवाद के बाद जैकी भगनानी  एक बार फिर सुर्ख़ियों में आ गए हैं. इस बार चर्चा में आने की वजह है सेलेब्रिटी डेटिंग ऐप राया पर एक्टर की प्रोफाइल. हाल ही में डेटिंग ऐप पर उनकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया. 

इंटरनेट पर इस स्क्रीनशॉट ने सनसनी मचा दी है. यह तस्वीर अभिनेता-निर्माता द्वारा रकुल प्रीत सिंह के साथ अपनी शादी को मजाक में “सिचुएशनशिप” कहने के कुछ महीनों बाद सामने आई है. 

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डेटिंग ऐप पर जैकी भगनानी?

हाल ही में एक रेडिट यूजर ने एक यूट्यूबर के वीडियो का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि जैकी नाम का एक व्यक्ति राया नाम के इनवाइट-ओनली डेटिंग ऐप पर है. इस स्क्रीनशॉट में ‘जैकी’ नाम की एक प्रोफाइल दिख रही है, जिसके बायो में ‘एक्टर/प्रोड्यूसर’ लिखा है. ऐप में व्यक्ति की लोकेशन लंदन, यूनाइटेड किंगडम बताई गई है. हालांकि, इस प्रोफाइल की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह अकाउंट असली है, निष्क्रिय है या किसी और ने बनाया है. जैकी भगनानी या रकुलप्रीत किसी ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

Jakky bhagnani Dating App I'd goes viral

बता दें कि राया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ आमंत्रण पर ही सदस्य जुड़ सकते हैं. यह मशहूर हस्तियों और उच्च पदस्थ पेशेवरों के बीच डेटिंग, नेटवर्किंग और दोस्त बनाने के लिए लोकप्रिय है. अन्य डेटिंग ऐप्स के विपरीत, यहां संभावित उपयोगकर्ता आवेदन करते हैं और स्वीकृति से पहले उनकी जांच की जाती है, जिससे यह सबसे विशिष्ट प्लेटफॉर्मों में से एक बन जाता है.

पहले भी ‘सिचुएशनशिप’ को लेकर फंसे थे जैकी भगनानी

इस घटना से पहले जैकी भगनानी उस समय चर्चा में आये थे जब उन्होंने अपनी पत्नी राकुलप्रीत के साथ अपने रिश्ते को ‘सिचुएशनशिप’ कह दिया था. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, “रकुल और मैं शादीशुदा हैं, लेकिन हमारा रिश्ता एक तरह का सिचुएशनल रिलेशनशिप है, जिसका मतलब है कि हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि शादी इसी वजह से हुई है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उससे किसी भी बात पर खुलकर चर्चा कर सकता हूं.” बता दें कि जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह लॉकडाउन के दौरान रिलेशनशिप में आये थे. आखिरकार इस जोड़े ने 2024 में गोवा में शादी कर ली.

Tags: bollywoodentertainmentjakky bhagnani
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