पहले Salman अब Kapil आए Lawrence Bishnoi के निशाने पर, रातों-रात कॉमेडियन के साथ किया ऐसा कांड, जान सुन पड़ गए ‘भाईजान’

Lawrence Bishnoi-Kapil Sharma: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफ़े' पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि, यह घटना ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर की है, दरअसल यहाँ जहाँ और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ का कैफ़े है।

Published: August 8, 2025 11:42:45 IST

Lawrence Bishnoi-Kapil Sharma: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित ‘कैप्स कैफ़े’ पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि, यह घटना ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर की है, दरअसल यहाँ जहाँ और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ का कैफ़े है। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात कैफ़े पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। वहीँ अब सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लगभग 25 राउंड फायरिंग की आवाज़ सुनी जा सकती है।

लॉरेंस का था सारा काम 

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बल्कि ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 9 जुलाई को कपिल शर्मा के कैफ़े पर धड़ाधड़ गोलीबारी हुई थी, जिसकी ज़िम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरजीत सिंह लाडी और तूफ़ान सिंह ने ली थी। वहीं, अब हमले की ज़िम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने ली है। जी हाँ इस शख्स ने सरेआम कपिल को धमकी दी है। सोशल मीडिया पर एक फ़ेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें गोल्डी ने ख़ुद इस हमले की बात कबूल की है और कपिल शर्मा को कड़ी चेतावनी भी दी है।

जानिए क्या लिखा पोस्ट में 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने कपिल को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अब अगर कॉल रिसीव नहीं हुई तो अगला कदम मुंबई में उठाया जाएगा। गोल्डी ढिल्लों की इस पोस्ट में ‘जय श्री राम’ और ‘सत श्री अकाल’ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। फ़िलहाल, मुंबई पुलिस इस फ़ेसबुक पोस्ट की सच्चाई की जाँच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है या कोई और भी इसमें शामिल है।

