Home > मनोरंजन > गोविंद नामदेव के बाद सोनू मिश्रा ने भी छोड़ी ‘काला हिरण’, सलमान खान की फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट

गोविंद नामदेव के बाद सोनू मिश्रा ने भी छोड़ी ‘काला हिरण’, सलमान खान की फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट

Kala Hiran Controversy: अभिनेता सोनू मिश्रा ने फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' से खुद को अलग कर लिया है. उनका कहना है कि यह फिल्म एक वरिष्ठ अभिनेता की छवि खराब करने के लिए बनाई गई है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 27, 2026 11:35:57 PM IST

सोनू मिश्रा
सोनू मिश्रा


अभिनेता सोनू मिश्रा ने विवादित फिल्म ‘ काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ से खुद को अलग कर लिया है. उनका दावा है कि वरिष्ठ अभिनेता की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से बनाई गई इस परियोजना से उन्होंने किनारा कर लिया. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सलमान खान फिल्म की शूटिंग, प्रचार और रिलीज को रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

क्यों छोड़ी फिल्म?

एएनआई से बात करते हुए सोनू मिश्रा ने कहा कि उन्होंने शुरू में सोचा था कि फिल्म सलमान खान के पक्ष में एक कहानी पेश करेगी. हालांकि, परियोजना की दिशा समझने के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया. एक्टर ने कहा, 
‘मुझे सलमान खान का किरदार निभाना था. जब मुझे पता चला कि यह फिल्म एक सुपरस्टार का नाम और राजस्थान की संस्कृति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बनाई गई है, तो मेरी नैतिकता ने मुझे एक वरिष्ठ अभिनेता के खिलाफ दुष्प्रचार का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं दी. फिल्म निर्माताओं के साथ रचनात्मक मतभेदों के बाद, मैंने फिल्म से खुद को अलग करने का फैसला किया.’
 
सोनू मिश्रा ने यह भी दावा किया कि फिल्म निर्माताओं ने उन्हें कभी स्क्रिप्ट नहीं दिखाई. कथित धमकियों को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने कहा कि बिश्नोई समुदाय से धमकियां मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह उनका अपना समुदाय है. उन्होंने कहा कि समाज में इस समुदाय के योगदान को उजागर करने वाली फिल्में अधिक सार्थक होंगी और उन्होंने आगे कहा कि कानूनी विवाद को अब न्यायपालिका पर छोड़ देना चाहिए.

फिल्म के बारे में

सलमान खान ने ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. उनकी कानूनी टीम का तर्क है कि फिल्म निर्माता उनकी सहमति के बिना उनकी पहचान का व्यावसायिक शोषण कर रहे हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है.

Tags: kala hiransonu mishra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब असली दर्द बना चेतना पांडे की एक्टिंग की जान

June 27, 2026

Biopics: 2026 में बॉलीवुड हिलाने आ रहे हैं ये 5...

June 27, 2026

2026 का T20 किंग कौन? ये भारतीय बल्लेबाज सबसे आगे

June 27, 2026

आयुर्वेदिक डाइट सीक्रेट: थकान और कमजोरी को कहें अलविदा

June 27, 2026

रवीना टंडन ने लूटी लाइमलाइट

June 27, 2026

कौन हैं मनोज बाजपेयी की पत्नी?

June 27, 2026
गोविंद नामदेव के बाद सोनू मिश्रा ने भी छोड़ी ‘काला हिरण’, सलमान खान की फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गोविंद नामदेव के बाद सोनू मिश्रा ने भी छोड़ी ‘काला हिरण’, सलमान खान की फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट
गोविंद नामदेव के बाद सोनू मिश्रा ने भी छोड़ी ‘काला हिरण’, सलमान खान की फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट
गोविंद नामदेव के बाद सोनू मिश्रा ने भी छोड़ी ‘काला हिरण’, सलमान खान की फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट
गोविंद नामदेव के बाद सोनू मिश्रा ने भी छोड़ी ‘काला हिरण’, सलमान खान की फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट