गोविंद नामदेव के बाद सोनू मिश्रा ने भी छोड़ी ‘काला हिरण’, सलमान खान की फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट

अभिनेता सोनू मिश्रा ने विवादित फिल्म ‘ काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ से खुद को अलग कर लिया है. उनका दावा है कि वरिष्ठ अभिनेता की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से बनाई गई इस परियोजना से उन्होंने किनारा कर लिया. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सलमान खान फिल्म की शूटिंग, प्रचार और रिलीज को रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

क्यों छोड़ी फिल्म?

एएनआई से बात करते हुए सोनू मिश्रा ने कहा कि उन्होंने शुरू में सोचा था कि फिल्म सलमान खान के पक्ष में एक कहानी पेश करेगी. हालांकि, परियोजना की दिशा समझने के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया. एक्टर ने कहा,

‘मुझे सलमान खान का किरदार निभाना था. जब मुझे पता चला कि यह फिल्म एक सुपरस्टार का नाम और राजस्थान की संस्कृति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बनाई गई है, तो मेरी नैतिकता ने मुझे एक वरिष्ठ अभिनेता के खिलाफ दुष्प्रचार का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं दी. फिल्म निर्माताओं के साथ रचनात्मक मतभेदों के बाद, मैंने फिल्म से खुद को अलग करने का फैसला किया.’

सोनू मिश्रा ने यह भी दावा किया कि फिल्म निर्माताओं ने उन्हें कभी स्क्रिप्ट नहीं दिखाई. कथित धमकियों को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने कहा कि बिश्नोई समुदाय से धमकियां मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह उनका अपना समुदाय है. उन्होंने कहा कि समाज में इस समुदाय के योगदान को उजागर करने वाली फिल्में अधिक सार्थक होंगी और उन्होंने आगे कहा कि कानूनी विवाद को अब न्यायपालिका पर छोड़ देना चाहिए.

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