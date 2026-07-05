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गौरव खन्ना आकांक्षा चमोला के बाद क्या अब अलग हो रहे प्रिंस नरूला और युविका? कपल ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को किया unfollow

हाल ही में फैंस ने देखा कि प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया है, जिससे उनके रिश्ते को लेकर नए सिरे से अटकलें लगाई जा रही हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 5, 2026 2:37:31 PM IST

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी
प्रिंस नरूला और युविका चौधरी


Prince Narula and Yuvika Chaudhary: प्रिंस नरूला और युविका चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार सोशल मीडिया पर हुए बदलाव की वजह से. हाल ही में फैंस ने देखा कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया है, जिससे उनके रिश्ते को लेकर नए सिरे से अटकलें लगाई जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है. अब तक, न तो प्रिंस और न ही युविका ने ऑनलाइन चल रही चर्चा पर कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही अनफॉलो करने के बारे में कुछ कहा है.

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क्या अलग हो रहे हैं कपल 

प्रिंस नरुला और युविका चौधरी को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं. एक ओर जहां कई लोगों को लग रहा है कि दोनों लोग अलग हो रहे हैं वहीं कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिनसे लगता है कि अभी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. प्रिंस के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अभी भी “प्रिंस युविका नरूला” नाम मौजूद है, और दोनों के अकाउंट पर एक-दूसरे की तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं.

प्रिंस और युविका की लव-स्टोरी  

प्रिंस और युविका की प्रेम कहानी 2015 में शुरू हुई जब वे बिग बॉस 9 के घर में मिले. रियलिटी शो में उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और वर्षों बाद वे टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय जोड़ों में से एक बन गए. कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, दोनों ने अक्टूबर 2018 में शादी कर ली. अक्टूबर 2024 में उनके परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया जब उन्होंने आईवीएफ के माध्यम से अपनी पहली संतान, बेटी इकलीन नरूला का स्वागत किया. दंपति ने उसकी निजता की रक्षा करने के लिए तुरंत उसका चेहरा सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया. लगभग एक साल बाद, नवंबर 2025 में, गुरु नानक जयंती के अवसर पर, प्रिंस और युविका ने मुंबई के एक गुरुद्वारे में दर्शन के दौरान इकलीन को जनता के सामने पेश किया. 

Tags: big bossentertainmentprince narula
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