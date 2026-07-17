दीपिका पादुकोण के बाद तिलोत्तमा शोम ने 8 hours शिफ्ट पर तोड़ी चुप्पी! कहा, ‘कई सीनियर एक्टर्स करते हैं सिर्फ कुछ घंटे…’

वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर दीपिका पादुकोण काफी लंबे समय से आठ घंटे की मांग कर रही हैं. अब एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है.

वर्क लाइफ बैलेंस की वकालत करते हुए और साथ ही काम को प्राथमिकता देते हुए, तिलोत्तमा का मानना ​​है कि चर्चा सुर्खियों में आने के बजाय कार्यस्थल की वास्तविक समस्याओं पर केंद्रित होनी चाहिए.

तिलोत्तमा ने किया बड़ा खुलासा

एनडीटीवी से बातचीत के दौरान तिलोत्तमा शाम ने कहा, “मुझे लगता है कि हम जो नहीं जानते वह यह है कि यह सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है; इसमें कई पुरुष भी शामिल हैं. कई महिलाएं भी हैं, और उनकी लोकप्रियता या प्रसिद्धि के आधार पर, कई ऐसे अभिनेता भी हैं जो 12 घंटे से बहुत कम काम करते हैं. इस उद्योग में शुरुआत करते समय हमसे कम से कम बारह घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, और मैंने कई सीनियर एक्टर्स को इससे भी कम घंटे काम करते देखा है. यह उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है. इस बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है. तो चलिए पहले तथ्यों का पता लगा लेते हैं.”

दीपिका पादुकोण का किया समर्थन

तिलोत्तमा ने दीपिका पादुकोण का समर्थन करते हुए कहा, ‘आप अपनी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं. अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके आप तय कर सकते हैं कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं. यह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है. इसलिए मुझे सच में समझ नहीं आता कि दीपिका पादुकोण के पूछने पर अचानक यह चर्चा का विषय क्यों बन गया.’ बता दें कि दीपिका पादुकोण ने मां बनने के बाद 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी, जिसकी वजह से उनसे कई प्रोजेक्ट भी छिन गए थे.

तिलोत्तमा शोम के बारे में

तिलोत्तमा शोम एक भारतीय अभिनेत्री हैं, उन्होंने मीरा नायर की फिल्म मॉनसून वेडिंग (2001) में सहायक भूमिका से अभिनय की शुरुआत की थी. ड्रामा फिल्म सर (2018) में एक घरेलू नौकरानी की मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला. शोम ने ‘ए डेथ इन द गुंज (2017)’ और ‘लस्ट स्टोरीज 2 (2023)’ जैसी फिल्मों के साथ-साथ दिल्ली क्राइम (2022), द नाइट मैनेजर (2023) और पाताल लोक (2025) जैसी टेलीविजन सीरीज में भी शानदार अभिनय किया है.