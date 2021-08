नई दिल्ली. अफगानिस्तान अब लगभग पूरी तरह तालिबान के कब्जे में है। दरअसल, अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के साथ, नागरिक सरकार अब गिर गई है। इतना ही नहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर जा चुके हैं। फिलहाल स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इस समय देश के हालात देखकर हर कोई डरा हुआ है. इस समय लोग बिना सामान लिए देश से पलायन कर रहे हैं।

Growing up in #Kabul was unforgettably beautiful .. what has happened is heartbreaking .. Sending peace to this stunningly beautiful yet tragic country .. #KabulFalls #Afghanistan pic.twitter.com/5VCwwgfWfz

— Tisca Chopra (@tiscatime) August 16, 2021