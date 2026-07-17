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उम्रकैद वाले कैदियों पर लिखा गया था ये गीत, 60 सालों बाद भी बच्चे-बच्चे की जुबान पर, स्कूलों मे बना प्रार्थना

बहुत से स्कूलों में सुबह के समय "ऐ मालिक तेरे बंदे हम" गाया जाता है. इससे ही बच्चों के दिन की शुरुआत होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीत को कैदियों के लिए लिखा था, जिसका मकसद काफी अलग था.

By: Deepika Pandey | Published: July 17, 2026 3:19:58 PM IST

ऐ मालिक तेरे बंदे हम गाना
ऐ मालिक तेरे बंदे हम गाना


Ae Malik Tere Bande Hum: हर सुबह जब देश के हजारों स्कूलों में बच्चे एक सुर में “ऐ मालिक तेरे बंदे हम” गाते हैं, तो शायद ही किसी को पता होता है कि यह गीत कभी स्कूलों के लिए लिखा ही नहीं गया था. इस गाने को आज ईमानदारी, इंसानियत और अच्छे संस्कार की सीख देने वाली प्रार्थना माना जाता है, उसकी शुरुआत एक ऐसी फिल्म से हुई थी, जिसकी कहानी उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों को नई जिंदगी देने की कोशिश पर आधारित थी. यही वजह है कि सात दशक बाद भी यह गीत करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है.

साल 1957 में रिलीज हुई वी. शांताराम की क्लासिक फिल्म ‘दो आंखें बारह हाथ’ के लिए इस गीत को राजस्थान के बीकानेर में जन्मे मशहूर गीतकार भरत व्यास ने लिखा था. उनके शब्दों में इंसानियत, सत्य, करुणा और सही राह पर चलने का संदेश छिपा था.

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इसी गीत से होती है दिन की शुरुआत

जब इस गीत को लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज मिली और संगीतकार वसंत देसाई ने अपनी धुन दी, तो यह हमेशा के लिए अमर हो गया. धीरे-धीरे यह गाना फिल्म की सीमाओं से निकलकर देशभर के स्कूलों की प्रार्थना सभा का हिस्सा बन गया. आज भी हजारों स्कूलों में बच्चे इसी गीत के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं. इसकी सादगी, भावपूर्ण शब्द और नैतिक संदेश इसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रासंगिक बनाए हुए हैं.

कैदियों के लिए लिखा गया था गीत

फिल्म ‘दो आंखें बारह हाथ’ हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में वी. शांताराम ने मुख्य भूमिका निभाई थी जबकि संध्या और वी. एन. व्यास भी अहम किरदारों में नजर आए थे. कहानी एक ऐसे जेल अधिकारी की थी, जो छह खूंखार उम्रकैद के कैदियों को विश्वास, मेहनत और मानवता के रास्ते पर लाकर उनकी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है.

बन गया प्रतीक

इसी कहानी के भाव को मजबूत करने के लिए “ऐ मालिक तेरे बंदे हम” लिखा गया था. गीत का मकसद कैदियों के भीतर अच्छाई, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों को जगाना था. हालांकि इसके शब्द इतने सार्वभौमिक और प्रेरणादायक थे कि समय के साथ यह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का हिस्सा बन गया. आज यह गीत सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं, बल्कि प्रेरणा, अनुशासन और मानवता का प्रतीक माना जाता है.

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