Home > मनोरंजन > Intimate और गंदे सीन्स भरी है ये फिल्म, 9 साल पहले रिलीज के बाद मचा था खूब बवाल और हुआ तगड़ा विवाद, यूट्यूब पर है बिल्कुल फ्री में मौजूद

Intimate और गंदे सीन्स भरी है ये फिल्म, 9 साल पहले रिलीज के बाद मचा था खूब बवाल और हुआ तगड़ा विवाद, यूट्यूब पर है बिल्कुल फ्री में मौजूद

Film Who Full Of Sex And Intimate Scenes: Ott पर एडल्ट वेब सीरीज और फिल्मों की कोई कमी नहीं, जिसमें सेक्स और इंटीमेट सीन्स “लबालब” भरे हुए हैं, ऐसे में अगर आप भी कोई एडल्ट फिल्म देखने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप यहां दी गई इस फिल्म को देख सकते हैं, जो सेक्स और इंटीमेट सीन्स से खचाखच भरी हुई हैं और इस फिल्म का हर किरदार ने अपनी शर्म हया सब भूल बैठा हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 13, 2025 14:26:01 IST

Adult Film Bhouri Full Of Sex And Intimate Scenes
Adult Film Bhouri Full Of Sex And Intimate Scenes

Film Who Full Of Sex And Intimate Scenes: Ott पर एडल्ट वेब सीरीज और फिल्मों की कोई कमी नहीं, जिसमें सेक्स और इंटीमेट सीन्स “लबालब” भरे हुए हैं, ऐसे में अगर आप भी कोई एडल्ट फिल्म देखने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप यहां दी गई इस फिल्म को देख सकते हैं, जो सेक्स और इंटीमेट सीन्स से खचाखच भरी हुई हैं और इस फिल्म का हर किरदार ने अपनी शर्म हया सब भूल बैठा हैं। 

Adult Film Bhouri Is Full Of Sex And Intimate Scenes

एडल्ट फिल्म ‘भौरी’ में खचाखच भरे हैंसेक्स और इंटीमेट सीन्स (Adult Film ‘Bhouri’ Is Full Of Sex And Intimate Scenes)

बोल्ड कंटेंट से भरी इस फिल्म का नाम ‘भौरी’ जिसे 9 साल पहले 2016 में रिलीज किया गया था और एडल्ट फिल्म की कहानी महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी परेशानियों को दिखाया गया है, जो दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन इस फिल्म में भर-भर के दिए गए सेक्स और इंटीमेट सीन्स की वजह से यह फिल्म ‘भौरी’ काफी ज्यादा चर्चा में रही है और फिल्म की खूब आलोचना भी हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ‘भौरी’ कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप रही।

'Bhouri' Story Based On Women's Freedom

महिलाओं की आजादी पर आधारित है फिल्म ‘भौरी’ की कहानी (‘Bhouri’ Story Based On Women’s Freedom)

फिल्म “भौरी” 23 साल की एक खूबसूरत गांव की लड़की की कहानी हैं, जिसे हर आदमी अपना बनाना चाहता है और पति के बीमार पड़ने के बाद गांव का शक्तिशाली नेता भौरी को पाने की  जीतोड़ कोशिश करता हैं। इसके बाद जो फिल्म में दिखाया गया हैं, वह देखने लायक हैं, कहानी दिलचस्प है और महिलाओं की आजादी और अधिकार को लेकर आवाज उठाती है। लेकिन इस फिल्म में दिए गए हद से ज्यादा बोल्ड सीन की वजह से यह फिल्म काफी ज्यादा विवादों में रही थी।

Adult Film 'Bhouri' Bold scens

एडल्ट फिल्म ‘भौरी’ की स्टारकास्ट (Adult Film ‘Bhouri’ Starcast) 

सेक्स और इंटीमेट सीन्स से भरी फिल्म ‘भौरी’ में माशा पौर (Masha Paur), रघुबीर यादव (Raghubir Yadav), शक्ति कपूर (Shakti Kapoor), आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi), कुनीका (Kunika), मोहन जोशी (Mohan Joshi) और विक्रांत राय (Vikrant Rai) जैसे कई फेमस कलाकारों ने काम किया है। फिल्म “भौरी” का निर्देशन जसबीर भाटी ने किया था और कहानी जगत भूषण सिंह और मंजीत महिपाल ने लिखी है।  फिल्म “भौरी” को आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आसानी से देख सकते हैं। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025
Intimate और गंदे सीन्स भरी है ये फिल्म, 9 साल पहले रिलीज के बाद मचा था खूब बवाल और हुआ तगड़ा विवाद, यूट्यूब पर है बिल्कुल फ्री में मौजूद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Intimate और गंदे सीन्स भरी है ये फिल्म, 9 साल पहले रिलीज के बाद मचा था खूब बवाल और हुआ तगड़ा विवाद, यूट्यूब पर है बिल्कुल फ्री में मौजूद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Intimate और गंदे सीन्स भरी है ये फिल्म, 9 साल पहले रिलीज के बाद मचा था खूब बवाल और हुआ तगड़ा विवाद, यूट्यूब पर है बिल्कुल फ्री में मौजूद
Intimate और गंदे सीन्स भरी है ये फिल्म, 9 साल पहले रिलीज के बाद मचा था खूब बवाल और हुआ तगड़ा विवाद, यूट्यूब पर है बिल्कुल फ्री में मौजूद
Intimate और गंदे सीन्स भरी है ये फिल्म, 9 साल पहले रिलीज के बाद मचा था खूब बवाल और हुआ तगड़ा विवाद, यूट्यूब पर है बिल्कुल फ्री में मौजूद
Intimate और गंदे सीन्स भरी है ये फिल्म, 9 साल पहले रिलीज के बाद मचा था खूब बवाल और हुआ तगड़ा विवाद, यूट्यूब पर है बिल्कुल फ्री में मौजूद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?