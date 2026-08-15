सिंगिंग की दुनिया का बादशाह, 9 साल की उम्र में गाया पहला गाना; 160 किलो घटा बनाया रिकॉर्ड, कर डाली 4 शादियां

जाने-माने बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी, एक भारतीय गायक, संगीतकार, और पियानोवादक हैं. गायक का एक समय बहुत भारी वजन हुआ करता था. लेकिन उन्होंने 160 किलो वजन कम करके लोगों को चौंका दिया था. गायक अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं. उन्होंने कुल चार शादियां की हैं. चलिए एक नजर डालते हैं उनके पर्सनल और प्रोफेनल लाइफ पर.

पाकिस्तानी सेना में कार्यरत थे पिता

अदनान सामी का जन्म 15 अगस्त 1971 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और उनकी परवरिश व शिक्षा ब्रिटेन में हुई. उनके पिता अरशद सामी खान पाकिस्तानी पश्तून थे, जिनकी जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी थीं, जबकि उनकी मां नौरीन खान जम्मू की भारतीय थीं. उनके पिता पाकिस्तान वायुसेना में पायलट रहे और बाद में वरिष्ठ नौकरशाह व 14 देशों में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में सेवा की. अदनान का परिवार अफगानिस्तान के शाही और प्रशासनिक इतिहास से भी जुड़ा रहा है.

5 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू कर दिया था

अदनान सामी ने 5 साल की उम्र से पियानो बजाना शुरू कर दिया था और 9 साल की उम्र में अपना पहला संगीत तैयार किया. छुट्टियों के दौरान उन्होंने संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा. 10 साल की उम्र में आशा भोसले ने उन्हें लंदन में आर.डी. बर्मन के एक कार्यक्रम में देखा और संगीत को करियर बनाने के लिए प्रेरित किया.

एक वक्त 230 किलो था

अदनान सामी का वजन एक समय 230 किलो था लेकिन उन्होंने इसे कम करने की ठानी. और 160 किलो वजन घटाकर जब वह बिल्कुल फिट होकर सामने आए, तो लोग देखकर चौंक गए.

अदनान सामी ने चार शादियां कीं

अदनान सामी ने अब तक चार शादियां की हैं, जिनमें से तीन रिश्ते पांच साल से भी कम चले. उनकी पहली शादी 1993 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार से हुई थी, जो फिल्म हिना में नजर आई थीं. दोनों का एक बेटा अजान सामी खान है, लेकिन कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया.

इसके बाद अदनान ने दुबई की बिजनेसवुमन सबा गलादरी से शादी की. दोनों का रिश्ता करीब डेढ़ साल चला और 2004 में तलाक हो गया. हालांकि, 2008 में दोनों ने दोबारा शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय नहीं चला और 2009 में दोनों का फिर तलाक हो गया. सबा ने अदनान पर घरेलू उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कानूनी शिकायत भी की थी. साल 2010 में अदनान सामी ने रोया सामी खान से शादी की. दोनों की एक बेटी है.

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