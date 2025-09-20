इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गए हैं आदित्य रॉय कपूर? वायरल फोटो पर छिड़ी बहस
Aditya Roy Kapur Viral Photo: बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर की पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायरल फोटो में आदित्य और पाकिस्तानी एक्ट्रेस बाहों में बाहें डाल खड़े दिखाई दे रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 20, 2025 10:47:46 AM IST

Aditya Roy Kapur Dating Rumors: भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन हैं. लेकिन, प्यार ने कब किस सीमा को देखा है और किस नियम को माना है. ऐसा हम नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर आदित्य रॉय कपूर की वायरल फोटो को देखकर कहा जा रहा है. जी हां, हाल में आदित्य रॉय कपूर की एक फोटो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वह पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ बाहों में बाहें डालकर खड़े नजर आ रहे हैं. कमाल की बात यह है कि फोटो और किसी ने नहीं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस माही बलोच ने खुद शेयर की है. 

पाकिस्तानी एक्ट्रेस के प्यार में हैं आदित्य रॉय कपूर?

पाकिस्तानी एक्ट्रेस माही बलोच ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में एक्ट्रेस और आदित्य रॉय कपूर गले लगते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो में देखा जा सकता है कि आदित्य रॉय कपूर के हाथों में सफेद फूलों का गुलदस्ता है. इतना ही नहीं, इस फोटो के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने एक कैप्शन भी लिखा है- और फाइनली मैंने हां कर दी. 

पाकिस्तानी एक्ट्रेस का यह पोस्ट इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी इसके जमकर चर्चे हो रहे हैं. एक्ट्रेस के पोस्ट पर फैंस भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग आदित्य रॉय कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस को साथ में देखकर हैरान हैं और इस फोटो की सच्चाई जानने की कोशिश में जुट गए हैं. 

क्या है आदित्य रॉय कपूर की वायरल फोटो की सच्चाई?

आदित्य रॉय कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माही बलोच का यह फोटो रियल नहीं है. जी हां, पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने यह फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बनाया है. पिछले दिनों जेमिनी का नैनो बनाना फीचर खूब चर्चाओं में था और लोग अपने पसंदीदा स्टार्स के साथ इसी तरह की फोटो जनरेट कर रहे थे. शायद माही ने भी अपने पसंदीदा एक्टर के साथ फोटो जनरेट किया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. 

बता दें, आदित्य रॉय कपूर और माही बलोच के बीच किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है. पाकिस्तानी एक्ट्रेस सिर्फ आदित्य की फैन हैं और उन्होंने यह फोटो मजाक के तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर की है. 

