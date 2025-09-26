Aditya Narayan ने 7 की उम्र में भरा पहला टैक्स, ‘सा रे गा मा पा’ से कमाए लाखों

Aditya Narayan Child Artist: आदित्य नारायण (Aditya Narayan), जिन्हें आप सिंगर और टीवी होस्ट के रूप में जानते हैं. हाल ही में आदित्य ने अपनी जिंदगी के कुछ मजेदार और शौकिंग किस्से शेयर किए. सबसे चौकाने वाली बात ये है कि उन्होंने महज 7 साल की उम्र में पहली बार टैक्स भरा था. हां, आपने सही पढ़ा! छोटे आदित्य ने अपनी बचपन की कमाई से सरकार को टैक्स चुकाया था.

भारती और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में आदित्य ने बताया कि उस समय वह बाल कलाकार (Child Artist) के तौर पर ग्लोबल टूर पर गए थे और करीब 3.5 लाख की कमाई हुई थी. उस कमाई पर टैक्स देना उनके लिए पहला अनुभव था और शायद जिंदगी का सबसे सीखने वाला भी.

‘सा रे गा मा पा’ से कमाए लाखों रुपए

बचपन में ही उन्हें शो‑बिज की दुनिया का अनुभव मिल गया. बड़े होकर उन्होंने ‘सा रे गा मा पा’ (Sa Re Ga Ma Pa) के एक सीजन को होस्ट किया और इसके लिए उन्हें कुल 78 लाख की फीस मिली. आदित्य ने बताया कि इसके लिए उन्होंने तीन बार ऑडिशन दिए थे.

एक दिन की कमाई थी 15 हजार

हर एपिसोड की फीस 7,500 थी और हर दिन दो एपिसोड शूट होते थे, यानी 15,000 रोज. उन्होंने कुल 52 एपिसोड होस्ट किए, जिससे उनकी कमाई 78 लाख तक पहुंच गई. लेकिन जैसे ही पैसा आया, वैसे ही आदित्य ने अपने खर्चों की आदत भी बदल ली. उन्होंने बताया कि उस समय वह हर महीने करीब 75,000 खर्च करते थे और ज्यादा बचत नहीं होती थी. धीरे‑धीरे उन्होंने सीख लिया कि पैसा और फेम के साथ जिम्मेदारी भी आती है. इस वक्त आदित्य अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं.