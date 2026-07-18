‘धुरंधर’ के बाद अब लचित बोरफुकन पर बनेगी फिल्म? CM हिमंत सरमा ने आदित्य धर को दिया बड़ा ऑफर

Aditya Dhar Lachit Borphukan Biopic: धुरंधर” फ्रैंचाइज़ की सफलता के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मशहूर अहोम जनरल लचित बोरफुकन पर बायोपिक बनाने के लिए फिल्ममेकर आदित्य धर से संपर्क किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह फिल्म इस असमिया हीरो की विरासत को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा सकती है. उन्होंने कहा कि डायरेक्टर के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है.

आदित्य धर के साथ शुरुआती बातचीत रही पॉजिटिव

एक फेसबुक लाइव सेशन के दौरान, हिमंत बिस्वा सरमा ने कन्फर्म किया कि उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए आदित्य धर से संपर्क किया था. फिल्ममेकर की हालिया सफलता की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, “फिल्म ‘धुरंधर’ बहुत बड़ी हिट थी.

आदित्य धर इसके डायरेक्टर थे और वह अपने समय के सबसे जाने-माने नामों में से एक हैं. मेरा मानना ​​है कि अगर हमारी सरकार लचित बोरफुकन पर फिल्म बना सकती है, तो हम उनके बहादुरी भरे कामों को दुनिया भर में मशहूर कर सकते हैं.

यह हमारे लिए एक खास उपलब्धि होगी.” फिल्ममेकर के साथ शुरुआती बातचीत पॉजिटिव रही है, और उम्मीद है कि वह बातचीत को आगे बढ़ाने और प्रोजेक्ट के क्रिएटिव विज़न पर चर्चा करने के लिए अगस्त में असम आएंगे.

अगर आदित्य धर फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरे डायरेक्टर्स से बात करेंगे. मकसद है कि लचित बोरफुकन पर एक ज़बरदस्त बायोपिक बनाई जाए.

सरकार ने अपने बजट में जिक्र किया

यह प्रस्तावित बायोपिक असम सरकार की राज्य के ऐतिहासिक हीरो को बड़े पर्दे पर लाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है. 10 जुलाई को पेश किए गए 2026-27 के बजट में, सरकार ने लचित बोरफुकन और स्वतंत्रता सेनानी कुशाल कोंवर के जीवन पर आधारित फिल्मों को सपोर्ट करने के प्लान की घोषणा की.

लचित बोरफुकन कौन थे?

लचित बोरफुकन को असम के इतिहास के सबसे महान मिलिट्री कमांडरों में से एक माना जाता है और वे बहादुरी, लीडरशिप और देशभक्ति की मिसाल हैं.

अहोम साम्राज्य के कमांडर के तौर पर, उन्हें 1671 में सरायघाट की ऐतिहासिक लड़ाई में मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपनी सेना को जीत दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जिससे असम में मुगलों का फैलाव रुक गया.

कैंपेन के दौरान एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद, लचित ने युद्ध के मैदान की कमान संभाली और अपने सैनिकों को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया. उनकी हिम्मत, पक्के इरादे और ड्यूटी के प्रति पक्के इरादे ने उन्हें असम के सबसे मशहूर ऐतिहासिक लोगों में से एक बना दिया है.

हर साल ‘लचित डे’ के ज़रिए उनकी विरासत को सम्मान दिया जाता है. भारत के मिलिट्री इतिहास में उनके योगदान को पूरे देश में पहचान मिली है.