शाहरुख-रानी के इंटीमेट सीन ने उड़ा दी आदित्य चोपड़ा की नींद, करण जौहर से जमकर हुआ था झगड़ा

Shah Rukh Khan Rani Mukerji Intimate Scene: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) की एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) के साथ ऑनस्क्रीन जोड़ी हमेशा हिट रही है. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. इनमें से एक फिल्म ‘कभी अलविदा न कहना’ (Kabhi Alvida Na Kehna) भी थी जो कि 2006 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की कहानी थी. रानी ने माया नाम की महिला का किरदार निभाया था जो कि शादीशुदा होते हुए भी एक शादीशुदा व्यक्ति के प्यार में पड़ जाती है. इस किरदार को शाहरुख़ खान ने निभाया था. फिल्म में दोनों के बीच इंटीमेट सीन भी दिखाया गया था जिसपर फिल्म की मेकिंग के दौरान काफी विवाद भी हुआ था.

आदित्य चोपड़ा से हुआ करण जौहर का झगड़ा

फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) ने बताया था कि इस इंटीमेट सीन को लेकर उनकी रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) से काफी लड़ाई हुई थी. एक इंटरव्यू में करण ने खुलासा करते हुए कहा था, मैं सीक्वेंस शूट कर रहा था तभी मुझे आदित्य ने कॉल किया और कहा, करण मैं कुछ दिनों से इस बारे में सोच रहा हूं कि दोनों किरदारों के बीच सेक्स नहीं होना चाहिए. इंडियन ऑडियंस इसे स्वीकार नहीं करेगी. करण बोले-मैं आदित्य की इस बात से सहमत नहीं था, मैंने उनसे कहा बिना सेक्स के कोई रिलेशनशिप कैसे हो सकता है?मैं तो ये सीन जरुर रखूँगा. इसके बाद मेरी और आदित्य की इस बारे में जमकर बहस हुई और हमारा झगड़ा हो गया.

करण को बाद में हुआ अपनी गलती का एहसास

करण ने आगे कहा, भले ही मैंने उस वक्त आदित्य की बात नहीं मानी मगर बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि वो सही थे. 2016 में करण से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो अपनी बनाई किस फिल्म में बदलाव करना चाहेंगे तो उन्होंने ‘कभी अलविदा न कहना’ का नाम लिया था. उन्हें लगता है कि फिल्म में कुछ कमियां थी और वो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं.बता दें कि बॉक्सऑफिस पर भी फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली थी. बता दें कि रानी मुखर्जी ने यशराज फिल्म्स के हेड आदित्य चोपड़ा से 2014 में शादी की थी. दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम आदिरा है.