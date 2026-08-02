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Aditi Sharma Controversy: एक्ट्रेस अदिति शर्मा कौन हैं? जिन पर पति करते थे शक; सास नहीं देती थी गहने-ननद भी करती थी परेशान

Aditi Sharma Controversy: टेलीविजन एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने पति और ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

By: JP Yadav | Published: August 2, 2026 9:41:23 PM IST

Aditi Sharma Controversy: अदिति शर्मा कौन हैं? जिन पर पति करते थे शक; सास नहीं देती थी गहने-ननद भी करती थी 'गंदी बात'
Aditi Sharma Controversy: अदिति शर्मा कौन हैं? जिन पर पति करते थे शक; सास नहीं देती थी गहने-ननद भी करती थी 'गंदी बात'


Aditi Sharma Controversy: चर्चित टेलीविजन शो ‘अपोलीना’ की खूबसूरत एक्ट्रेस अदिति शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं. अभिनीत कौशिक से शादी के सिर्फ 4 महीने बाद अलग होने वाली अदिति शर्मा ने डेढ़ साल बाद आरोप लगाया है कि उन्हें ना केवल जुबानी ताने दिए गए बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पति और ससुरालवालों ने प्रताड़ित किया. एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने हाल ही में पुलिस में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है.  इसमें पुलिस कार्रवाई का इंतजार है.  

क्या-क्या हैं आरोप

टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने अपने पति अभिनीत कौशिक और उनके परिवार के 2 सदस्यों के खिलाफ पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत दी है.  मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज की गई है. शिकायत मिलने पर पति अभिनीत कोशित, सास उर्मिला कौशिक और ननद कीर्ति कौशिक पर मामला दर्ज किया गया है. एक्ट्रेस का कहना है कि पति और ससुरालवालों ने उन्हें बार-बार परेशान किया. मारपीट भी की गई. यहां तक कि एक्ट्रेस के गहने भी अपने पास रख लिए. अदिति का कहना है कि उत्पीड़न शादी के कुछ समय बाद ही शुरू हो गया था. हालात इस कदर खराब हो गए कि 4 महीने  के बाद अदिति शर्मा को पति अभिनीत कौशिक से अलग होना पड़ा है. 

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कपड़े तक पहनने की आजादी नहीं

अदिति शर्मा का यह भी कहना है कि शादी के बाद ससुरालवालों का असली चेहरा सामने आया. कुछ दिनों बाद ही हालात इस कदर खराब हो गए कि वह अपने मनपसंद के कपड़े तक नहीं पहन पाती थीं. उन्होंने कहा जाता था कि वह सामान्य कपड़े पहनें. 

शक करते थे कैरेक्टर पर

अदिति शर्मा का कहना है कि पति अभिनीत कौशिक उनसे पैसा लेते थे और खुद पर-ससुरालवालों पर खर्च करते थे. बाहर जाने पर बार-बार टोका जाता था. पति और ससुरालवालों शक करते थे.  उनका मोबाइल फोन चेक करते थे. यहां तककि उनके चरित्र पर सवाल उठाते थे. उन्हें अपने माता-पिता के संपर्क में रहने से रोकते थे.  झगड़ों के दौरान उनकी सास और ननद ने बीच-बचाव करने के बजाय उनके पति का साथ दिया. 

कौन हैं अदिति शर्मा

1996 में जन्मीं अदिति शर्मा बेहद लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री और मॉडल हैं. ‘रब से है दुआ’ और ‘कलीरें’ जैसे हिंदी धारावाहिकों में उन्होंने शानदार अभिनय किया, जिससे उनकी घर-घर में पहचान बनी. वह वर्ष 2024 में रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ की प्रतियोगी रह चुकी हैं. अदिति शर्मा ने 12 नवंबर, 2024 को अभिनीत शर्मा से गोरेगांव स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में शादी की थी. दोनों 4 महीने बाद ही अलग हो गए. 

लव स्टोरी कैसे शुरू हुई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदिति शर्मा और अभिनीत कौशिक की पहली मुलाकात जून 2021 में एक ऑनलाइन एक्टिंग क्लास के दौरान हुई थी. दोस्ती हुई और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद नवंबर 2024 में गोरेगांव स्थित अपने घर पर गुपचुप तरीके से शादी कर ली.

Tags: entertainment news
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