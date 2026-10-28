अदिति राव हैदरी की वो वाली फिल्म! जिसमे पंकज त्रिपाठी संग रोमांस करती दिखेंगी एक्ट्रेस; हाउसकीपर से बनेंगी हाउसवाइफ?

Aditi Rao Hydari ki wo wali film: अदिति राव हैदरी आने वाली फ़ैमिली रोमांटिक कॉमेडी Parivarik ManuRanjan में हेलेन नाम का एक कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं, जिसमें उनके को-स्टार पंकज त्रिपाठी हैं. कैरेक्टर का नाम पुरानी एक्ट्रेस और डांसर हेलेन की याद में रखा गया है, जिनकी परफ़ॉर्मेंस हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा का एक अहम हिस्सा बन गई थी. एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी अपनी आने वाली फ़िल्म Parivarik ManuRanjan में एक रेट्रो बॉलीवुड कनेक्शन ला रही हैं.

हेलेन के किरदार में आदिती

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वरुण वी शर्मा द्वारा डायरेक्टेड और अली अब्बास जफर द्वारा क्रिएटिवली प्रोड्यूस की गई इस रोमांटिक कॉमेडी में अदिति हेलेन के रोल में हैं, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर परफ़ॉर्मर्स में से एक को ट्रिब्यूट देता है. यह फ़िल्म अदिति और पंकज त्रिपाठी के बीच पहली ऑन-स्क्रीन कोलेबोरेशन भी है, जिसमें दो एक्टर्स को एक साथ लाया गया है जो अलग-अलग जॉनर में अपनी परफ़ॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं.

जबरदस्त एक्टिंग करती दिखी एक्ट्रेस

Parivarik ManuRanjan में, अदिति के किरदार का नाम हेलेन है, जो एक मशहूर एक्ट्रेस और डांसर थीं, जिनकी परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा के मशहूर डांस नंबर्स की पहचान बन गईं. हेलेन 1960 और 1970 के दशक में मशहूर हुईं, और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस, शानदार कॉस्ट्यूम और यादगार डांस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बहुत पहचान मिली.