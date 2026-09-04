Aditi Rao Hydari Viral Video: गोरी कमरिया और मदहोश करने वाली लचक! अदिति राव से पहले मधुबाला और माधुरी ने भी दिखाई थी ‘गजगामिनी’ चाल; देखें वीडियो

Aditi Rao Hydari Viral Video | Aditi Rao Hydari Gajgamini Walk Viral Video: क्या आपने सच पर आधारित संजय लीला भंसाली की हीरामंडी देखी है? ये एक ऐसी सीरीज है जिसे हर कोई बार-बार देखने की ख्वाइश करता है, और उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि आदित्य राव की अदा और गजगामिनी चल है. बता दें कि इस वेब शो में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, शर्मिन सहगल और अदिति राव हैदरी जैसे कई कलाकार हैं. शो के रिलीज़ होने के तेरह दिन बाद, अदिति की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी. इस वायरल क्लिप में अदिति यानी बिब्बोजान फरदीन खान के सामने मुजरा कर रही हैं. इतना ही नहीं उनके मूव्स देखकर हर कोई हैरान रह गया. कुछ इसे हंसिनी चाल कह रहे हैं, तो कुछ इसे “गज गामिनी” कह रहे हैं. लेकिन क्या आपको बता है कि अदिति से पहले 90s की हिट हसीनाओं ने भी गजगामिनी चाल दिखाई है.

क्या होती है गजगामिनी चाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदिति राव हैदरी हीरामंडी के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. उनकी ‘हीरामंडी’ क्लिप हर किसी आँखों के सामने घूमती रहती है, और हैरानी की बात है कि आप इसे बार-बार देखने पर मजबूर हो जाते हैं. अदिति इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और उनकी चाल सबको लुभा रही है. उनकी पतली कमर और हर हाव-भाव मन मोह लेने वाला है. जानकारी के मुताबिक, संस्कृत में “गजगामिनी” का मतलब है “हाथी की चाल.” ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी चाल शानदार और शानदार है. यहां अदिति की चाल भी कम शानदार नहीं है. इस बीच, मधुबाला और माधुरी दीक्षित के पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं.

मधुबाला की गजगामिनी चाल

फिल्म ‘मुगल-ए-आजम’ में ‘मोहे पनघट पे…’ गाने पर मधुबाला की परफॉर्मेंस ने दर्शकों का मन मोह लिया था. वह इस गाने में गजगामिनी चाल भी करती नजर आईं.

माधुरी की चाल

इसके अलावा, अपने क्लासिकल डांस और शार्प एक्सप्रेशन के लिए मशहूर माधुरी दीक्षित का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है.