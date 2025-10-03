इस हसीना के क्लोज़-अप शॉट पर थम गई सबकी निगाहें, वीडियो देख सब बोले- क्या मिल्की स्किन
इस हसीना के क्लोज़-अप शॉट पर थम गई सबकी निगाहें, वीडियो देख सब बोले- क्या मिल्की स्किन

अदिति भाटिया डिजिटल और टीवी दुनिया की फेमस स्टार हैं, उनका क्यूट, ग्लैमरस और हॉट अंदाज, मिल्की स्किन और स्टाइलिश पर्सनैलिटी फैंस को दीवाना बना देती है. उनका वीडियो Kabhi Kabhi Aditi सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है

By: Anuradha Kashyap | Published: October 3, 2025 10:22:03 AM IST

अदिति भाटिया एक डिजिटल स्टार और टीवी दुनिया की स्टार है उनका गुलाम रसलोक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस हमेशा फैंस को पसंद आता है सोशल मीडिया पर उनके हर एक पोस्ट और वीडियो को देखने के लिए फ्रांस की डिफेंस हमेशा बेताब नजर आते हैं उनके एक्सप्रेशन मुस्कान और स्टाइलिश अंदाज में सिर्फ उन्हें बल्कि करिश्माई भी बना दिया है 5 दिन की खूबसूरती मिल्की स्क्रीन और सेक्सी परफॉर्मेंस की तारीफ कर देना चाहते हैं अदिति की पर्सनैलिटी इतनी दमदार है कि एक नजर में ही लोगों का ध्यान खींच होती है. 

‘कभी-कभी अदिति’ का वीडियो हुआ वायरल

अदिति भाटिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बैकग्राउंड में गाना “Kabhi Kabhi Aditi” बज रहा है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, उनका लुक देखने लायक है और उनके एक्सप्रेशन, मिल्की स्किन और हॉटनेस ने फैंस को दीवाना बना दिया है. उनका स्टाइल, हेयर, मेकअप और एक्सप्रेशन सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है. वीडियो में अदिति का क्लोज़अप शॉट दिखाई दे रहा कि उनकी स्किन कितनी फ्लॉलेस है. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके फॉलोअर्स ने इस वीडियो पर लाइक और कमेंट्स की झड़ी लगा दी है.

कौन है आदित्य भाटिया

अदिति भाटिया सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार ही नहीं बल्कि टीवी दुनिया की एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस भी हैं उन्होंने कई पॉपुलर टीवी शो में काम किया है, जैसे Tashn-e-Ishq और Ye Mohabbatein, जिसमें उन्होंने बड़ी रूही का किरदार निभाया था. उनके इस किरदार ने लोगो के दिलों में खास जगह बनाई और फैन्स ने उनकी एक्टिंग की भी जमकर तारीफ़ की और अदिति का क्यूट और ग्लैमरस अंदाज हर किसी को अट्रैक्ट करता है. उनकी मिल्की स्किन और स्टाइलिश पर्सनैलिटी उन्हें औरो से खास बनाती है, और देखते ही फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं. अदिति ट्रेडिशनल से लेकर वेस्ट्रन लुक तक में लोगो के दिलों को घायल करती हैं.

TOP CATEGORIES

