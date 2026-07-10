ग्राम चिकित्सालय और पंचायत के बाद दिखेगी ‘आदर्श बाल विद्यालय’ की कहानी, याद आ जायेंगे स्कूल के दिन

Adarsh Bal Vidhyalaya: पंचायत और ग्राम चिकित्सालय को काफी पसंद किया जा रहा है. पंचायत सीरीज में गांव से जुड़ी बहुत सी चीजें देखने को मिली कि किस तरह से वहां की राजनीति होती है. किस तरह से वो आपके खिलाफ में भी खड़े होते हैं और जरूरत पड़ने पर साथ में भी. वहीं ग्राम चिकित्सालय में गांव के मरीजों की अजीब बातें आपको हंसी ठिठोली लगाने पर मजबूर कर देंगी. वहीं ये भी देख सकते हैं कि गांव में पोस्टेड एक डॉक्टर को अपना पहला मरीज कैसे मिलता है और धीरे-धीरे गांव के लोग उन पर यकीन करने लगते हैं.ं

पंचायत और ग्राम चिकित्सालय

पंचायत में सचिव जी, प्रधान जी, उप प्रधान जी और बनराकस-बिनोद जैसे गांव वालों की कहानी दिखाई गई है. पूरी सीरीज में गांव की राजनीति और रिश्तों का उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. वहीं ग्राम चिकित्सालय में डॉक्टर प्रभात सिन्हा, डॉक्टर गार्गी, फुटानी भैया, गोविंद, इंदू और चेतक कुमार की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आएगी.

के के मेनन बनेंगे हेडमास्टर

वहीं इन दोनों सीरीज के बाद अब आदर्श बाल विद्यालय से जुड़ी सीरीज भी रिलीज होने वाली है. सीरीज की पहली झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. आदर्श बाल विद्यालय की कहानी एक स्कूल की कहानी है, जो बदहाल स्थिति में है. स्कूल में ज्ञानेश्वर त्रिपाठी (के के मेनन) नाम के एक बेफिक्र स्वभाव वाले हेडमास्टर होते हैं. ये कहानी उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है. उनकी चाहत होती है कि कैंब्रिज में होने वाले एक बड़े सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनें.

स्कूलों की हालत सुधारने की कोशिश

वे अपनी इस चाहत में स्कूल की हालत सुधार देते हैं. वे शहर के सबसे पिछड़े स्कूल की हालत सुधारने के लिए वो शिक्षकों की एक अनोखी टीम को साथ लाते हैं. इसके बाद उनका सामना अजीब चुनौतियों से होता है. इस दौरान उन्हें स्कूल में शोर मचाते बच्चे, माता-पिता का बेकार रवैया और कामकाज में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

एग्जाम की उड़ेंगी धज्जियां

सीरीज की घोषणा करने के लिए जो पहली झलक दिखाई गई है. इसमें बीकर में मैगी बनाते बच्चे और एग्जाम की धज्जियां उड़ाते छात्रों को देखा जा सकता है. ये सीरीज 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है. इस सीरीज को हिमांक गौर डायरेक्ट कर रहे हैं. इसे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स बिस्वपति सरकार और समीर सक्सेना हैं. इसे पोशम पा पिक्चर्स के बैनर तले बनाया जा रहा है.