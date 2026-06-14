सुशांत के फ्लैट में बिना सोफा-बेड के रहती हैं अदा शर्मा, खुद एक्ट्रेस ने खोला राज़; जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Adah Sharma: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को 6 साल पहले इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. एक्टर का अचानक चले जाना उनके परिवार, दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी. फैंस उनके अचानक निधन से काफी दुखी हो गए थे. सुशांत सिंह के खुद पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी. लोगों का इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया था. इस मामले ने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था.

सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि

हाल ही में एक्ट्रेस अदा शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान दिवंगत एक्टर सुशांत के बांद्रा के फ्लैट में शिफ्ट होने पर बात की. उन्होंने बताया कि उनके इस फ्लैट में शिफ्ट होने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा था. दरअसल, 14 जून 2020 को सुशांत के निधन के बाद से ये फ्लैट काफी समय तक खाली थी. इसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने वहां रहने का फैसला किया. इस दौरान उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. वहीं अब सुशांत की पुण्यतिथि पर अदा ने तमाम विवादों पर अपनी बात रखी.

सुशांत के बंद घर में शिफ्ट हुई थीं अदा शर्मा

जूम के साथ हुई बातचीत में जब अदा शर्मा ने पूछा कि सुशांत के घर में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने लोगों को किस तरह से संभाला? इस सवाल का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि लोग खुश थे, जो घर काफी सालों से बंद था. आखिर उस सूने घर में एक बार फिर से जिंदगी वापस लौट आई है. एक्ट्रेस के खिलाफ जो भी बातें दिखाई गई, वह केवल खबरों को सनसनीखेज बनाने की कोशिश थी.

मीडिया ने साधा निशाना

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ‘एक खबर छपी थी जिसकी हेडलाइन थी ‘क्या लोग अदा के वहां रहने से नाराज हैं?’ लेकिन खबर के आखिरी पैराग्राम में लिखा था कि लोग काफी खुश हैं. केवल लोगों की निगाहें अपनी तरफ करने के लिए हेडलाइन को इस तरह से बनाया गया था. अदा ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मीडिया और लोगों ने उनकी प्राइवेसी का काफी ख्याल रखा था.

सुशांत सिंह राजपूत का कोई सामान घर में है मौजूद?

जब अदा शर्मा से पूछा गया कि क्या उस फ्लैट में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का कोई सामान या पुराना फर्नीचर अभी भी मौजूद है, तो उन्होंने साफ-साफ स्थिति बताई. अदा ने कहा कि फ्लैट में सुशांत से जुड़ा कोई भी सामान नहीं है, क्योंकि इसे पूरी तरह खाली रखा गया है. उन्होंने बताया, “यह फ्लैट मेरे मकान मालिक मिस्टर लालवानी का है. जब हम यहां आए थे, तो अंदर कोई फर्नीचर नहीं था. मकान मालिक ने हमें फर्नीचर रखने की भी पेशकश की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया.”

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घर में नहीं मौजूद भारी-भरकम फर्नीचर

अदा शर्मा ने बताया कि उन्हें ज्यादा सामान से भरे कमरे पसंद नहीं हैं, बल्कि खुली और सादी जगहें उन्हें ज्यादा अच्छी लगती हैं. इसी वजह से उन्होंने अपने फ्लैट को भारी फर्नीचर से नहीं सजाया है. अदा का कहना है कि वह अपने नए घर में बहुत खुश हैं और वहां उन्हें सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है. उनके मुताबिक, वहां किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. वह मानती हैं कि इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और जहां भी रहे, वहां अच्छी और खुशहाल यादें बनानी चाहिए.

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