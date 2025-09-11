Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या दोबारा प्रेग्नेंट हैं Yami Gautam, ऐसा लुक देखकर फैंस हुए कन्फ्यूज!

Yami Guatam Baby Bump: यामी गौतम का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक टाइट ड्रेस में दिख रही हैं और उनका थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ है। इसे देखकर लोग सोच रहे हैं कि वह फिर से प्रेग्नेंट हैं। यामी की शादी फिल्ममेकर आदित्य धर से 2021 में हुई थी और उनका एक बेटा है जिसका जन्म पिछले साल हुआ था। फिलहाल, यामी या उनके पति ने इन अफवाहों पर कुछ नहीं कहा है।

Published By: Ananya verma
Published: September 11, 2025 12:05:33 IST

Yami Gautam Baby Bump: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में यामी एक इवेंट में जाती हुई दिख रही हैं और इसी दौरान वह थोड़ा लड़खड़ाती भी दिख रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनके पेट पर गया, जो उनकी टाइट बॉडी-हगिंग ड्रेस में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिख रहा है. नेटिजेंस ने इसे तुरंत ‘बेबी बंप’ मान लिया और उनकी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर अंदाजे लगाने शुरू कर दिए।.

यामी गौतम ने साल 2021 में ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ के डायरेक्टर आदित्य धर से शादी की थी. उनकी मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी और यहीं से दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बहुत ही सादगी से शादी की थी, जिसमें केवल परिवार के लोग ही शामिल हुए थे. पिछले साल मई में, इस कपल ने अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने वेदाविद रखा है।

अपने बेटे की परवरिश में बिजी होने के बावजूद, यामी लगातार फिल्मों में काम कर रही हैं. लेकिन अब वायरल हो रहे इस वीडियो ने उनकी दूसरी प्रेग्नेंसी की अफवाहों को हवा दे दी है. वीडियो में एक्ट्रेस का पेट हल्का सा निकला हुआ दिख रहा है. जिसे लोग ‘बेबी बंप’ कह रहे हैं. हालांकि, यह ‘फूड बंप’ भी हो सकता है, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने पर ऐसा दिखना आम बात है।

इस वीडियो के बाद से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन यामी गौतम या उनके पति आदित्य धर की तरफ से इसपर कोई  बयान नहीं आया है। यह पहली बार नहीं है जब किसी एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की अफवाह सिर्फ एक वीडियो या तस्वीर के आधार पर उड़ी हो।

यामी और आदित्य की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छी बॉन्डिंग है। शादी के बाद भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है। दोनों मिलकर अपने घर और करियर को बखूबी संभाल रहे हैं। फिलहाल, इन अफवाहों पर कोई भी पुष्टि नहीं है और हमें कपल के आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए।

