इस एक्ट्रेस के इन Bikini लुक्स ने मचाया तहलका, तस्वीरे देख थम गई सबकी निगाहें
By: Ananya verma | Last Updated: September 16, 2025 4:08:15 PM IST

Hottest Bikini Looks of Tara Sutaria: Tara Sutaria एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो अपने बोल्ड और स्टाइलिश लुक के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। ऊपर जिन तस्वीरों की बात की गई है, उनमें तारा ने अलग-अलग तरह की बिकिनी पहनी है। इन तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंट अंदाज़ और फिट फिगर साफ दिखता है, जिससे वह अपने फैंस के बीच एक फैशन आइकन बन गई हैं।

यह एक बहुत ही अलग और बोल्ड लुक है। तारा  सुतारिया ने एक बिकिनी टॉप को जींस के साथ पहना है। उनका यह स्टाइल बहुत ही फैशनेबल और कॉन्फिडेंट है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में भी उनकी अदाएं कमाल की लग रही हैं।

इस फोटो में तारा एक सफेद बिकिनी में हैं। इस बिकिनी में ऊपर की तरफ कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, जो इसे खास बना रहा है। वह बीच पर खड़ी होकर कैमरे के लिए पोज़ दे रही हैं, और उनका यह लुक बहुत ही खूबसूरत है।

तारा सुतारिया ने इस फोटो में एक फूलों वाली बिकिनी पहनी हुई हैं। उन्होंने इसके साथ एक मैचिंग सरोंग भी पहना है। उनका यह लुक बहुत ही स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रहा है, जो छुट्टियों के लिए एकदम परफेक्ट है।

इस स्लाइड में तारा  सुतारिया एक खूबसूरत बैकलेस ड्रेस में हैं। उनका यह पोज़ बहुत ही ग्लैमरस है। यह तस्वीर साबित करती है कि तारा बोल्ड और स्टाइलिश लुक्स को बहुत ही आसानी से कैरी कर सकती हैं।

इस तस्वीर में तारा सुतारिया एक ब्राउन बिकिनी में लेटी हुई हैं। उनका यह पोज बहुत ही सिंपल लेकिन हॉट है। यह फोटो दिखाती है कि तारा  सुतारिया अपनी फिटनेस का कितना ध्यान रखती हैं।

