‘एक सुनहरी परछाई मेरे साथ चलती है’ नाना पाटेकर पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वालीं तनुश्री दत्ता ने किया अजब पोस्ट!

Nana Patekar: बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर का गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) सुबह साढ़े 5 बजे के आसपास 75 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. ‘मी टू’ (Me Too) मूवमेंट के दौरान नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस ने उनके निधन की खबर पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर कई पोस्ट किए, जिनमें से एक में उन्होंने उनके निधन के बारे में बात की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता क्या बोलीं

नाना पाटेकर के निधन की खबर गुरुवार सुबह आई. तनुश्री सुबह से ही अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं. उन्होंने दुर्गा माता से प्रार्थना करते हुए एक पोस्ट किया और हिंदी में एक नोट लिखा, जिसका मतलब है- ‘एक सुनहरी परछाई मेरे साथ चलती है, जिसे मैंने मंदिरों से पाया है.’ तनुश्री ने एयरपोर्ट पर चलते हुए और ब्रंच में सैंडविच खाते हुए अपनी सेल्फी वीडियो भी पोस्ट कीं.

‘निश्चित रूप से संवेदनाएं हैं, लेकिन…’

इसके बाद तनुश्री ने उस अहम मुद्दे पर बात की और कहा- ‘मैंने सुना है, मुझे खबर मिली है. बस… आज मेरा काम का दिन है. मैं एक इवेंट के लिए लखनऊ जा रही हूं. और मैं उसी पर ध्यान देना चाहती हूं. यह सब होने के लिए कितना अजीब दिन है, क्योंकि मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही हूं. और यह मेरे लिए काफी ज़रूरी था. मैंने अपना पूरा दिन प्लान किया हुआ था. मैं ये सभी लाइव सेशन करना और कंटेंट पोस्ट करना चाहती थी, और अब मुझे चिंता है कि शाम को मीडिया का सारा ध्यान बस ‘ईविल डेड’ पर ही होगा. इसलिए, जब मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तब मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगी. तो, परिवार के प्रति निश्चित रूप से संवेदनाएं हैं, लेकिन…” और उनका वीडियो बीच में ही कट गया.

लखनऊ में कार्यक्रम में जाने के दौरान किया पोस्ट

यहां पर बता दें कि 2018 में ‘मी टू’ (Me Too) मूवमेंट के दौरान तनुश्री ने एक फ़िल्म के सेट पर नाना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि यह घटना 2009 की फ़िल्म ‘हॉर्न ‘ओके’ प्लीज़’ (Horn ‘Ok’ Pleassss) के सेट पर हुई थी. उनके बोलने से भारत में इस मूवमेंट को बढ़ावा मिला, साथ ही हैदराबाद में श्री रेड्डी के विरोध-प्रदर्शन ने भी कई अन्य लोगों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया.

नाना के खिलाफ तनुश्री ने दर्ज कराई थी शिकायत

तनुश्री ने दावा किया कि उन्होंने 2008 में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. नाना के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिन्होंने आरोपों से इन्कार किया. वर्ष 2019 में पर्याप्त सबूत न होने के कारण मामला बंद कर दिया गयाय 2025 में मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नाना के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया क्योंकि शिकायत कानूनी समय-सीमा के बाद दर्ज की गई थी.

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