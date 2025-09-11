Tamannaah Bhatia के नए अवतार ने ढाया कहर इस ग्रीन ड्रेस में झलका उनके हुस्न का जाम जिसे देख फैन्स हुए दीवाने

Bollywood Actress Tamannaah Bhatia Viral Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना (Tamannaah Bhatia) भाटिया इन दिनों अपने नए लुक और कमाल के स्टाइल से सबको हैरान कर रही हैं। हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में तमन्ना भाटिया एक हरे रंग की मैक्सी ड्रेस में पहुंचीं, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस ड्रेस की खास बात थी इसकी फिटिंग और डिजाइन, जो तमन्ना भाटिया की टोंड बॉडी और वेट लॉस को दिखा रही थी।

यह ड्रेस गहरे हरे रंग की थी, जिसमें गले पर एक डीप नेकलाइन और कमर पर कट-आउट्स थे, जो इसे एक बोल्ड लुक दे रहे थे। यह ड्रेस पीछे से भी खुली थी। तमन्ना भाटिया ने इस ड्रेस के साथ लेयर्ड नेकलेस और छोटे इयररिंग्स पहने थे। उन्होंने अपने बालों को हल्का वेवी स्टाइल दिया था, जो उनके चेहरे पर बहुत जच रहा था।

जैसे ही तमन्ना भाटिया का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, फैंस ने उनकी खूब तारीफ की। कई लोगों ने उनकी ड्रेस और उसके रंग को पसंद किया। एक फैन ने तो उन्हें ‘तमिल की करीना कपूर’ तक कह दिया।

इस वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा तमन्ना भाटिया के वेट लॉस की हुई। कई लोगों ने कमेंट किया कि उन्होंने इतनी जल्दी वजन कैसे घटाया। कुछ फैंस ने मजाक में यह भी लिखा कि वह AI से बनी हुई लग रही हैं। इन मजाकिया कमेंट्स के बावजूद, सबने यही कहा कि वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ‘स्टनिंग’ और ‘ब्यूटीफुल’ जैसे शब्द कमेंट सेक्शन में भरे पड़े थे।

तमन्ना भाटिया पिछले कुछ समय से अपने स्टाइल के साथ नए-नए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। कभी वह बॉडी-हगिंग गाउन में दिखती हैं तो कभी पोल्का-डॉट्स वाले कपड़ों में। उनका यह नया और फिट लुक फैंस और फैशन एक्सपर्ट्स दोनों को ही पसंद आ रहा है।

अगर आप भी तमन्ना भाटिया की इस ड्रेस से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। अपनी स्किन टोन के हिसाब से हरे रंग का शेड चुनें, एक्सेसरीज को कम रखें और ड्रेस को ही फोकस में रहने दें। इस लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप हील्स के साथ पेयर कर सकते हैं।

अपने इस नए अवतार के साथ, तमन्ना भाटिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह ग्लैमर और स्टाइल के मामले में इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन स्टार्स में से एक हैं।