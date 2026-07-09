8 साल बाद एक्ट्रेस स्वाति रेड्डी को फिर मिला प्यार! निर्देशक श्रीकांत नागोथी के साथ लिए 7 फेरे, दुल्हन के लुक में बेहद खूबसूरत लगीं स्वाति

तेलुगु अभिनेत्री स्वाति रेड्डी को एक बार फिर प्यार मिल गया है! उन्होंने अपनी फिल्म ‘मंथ ऑफ मधु’ के निर्देशक श्रीकांत नागोथी से एक निजी विवाह समारोह में शादी कर ली.

तेलुगु अभिनेत्री स्वाति रेड्डी, जिन्हें कलर्स स्वाति के नाम से भी जाना जाता है; हाल ही में शादी के बंधन में बंध गयीं. उन्होंने अपने फिल्म ‘मंथ ऑफ मधु’ के निर्देशक श्रीकांत नागोथी से एक निजी समारोह में शादी कर ली है.

सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

स्वाति और श्रीकांत ने निजी समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 8 जुलाई, 2026 को शादी कर ली. श्रीकांत ने पोस्ट को कैप्शन दिया, “शादी हो गई. 08-07-2026” तस्वीरों में कपल ने शादी की पारंपरिक रस्मों को शेयर किया. इस अवसर पर स्वाति और श्रीकांत पारंपरिक लुक में तैयार हुए थे. स्वाति ने हरे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनी, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना था. वहीं श्रीकांत नागोथी ने भी पारंपरिक सफेद पोशाक पहनकर उनका साथ दिया। समारोह निजी तौर पर आयोजित किया गया था, जिसमें दंपति ने घर जैसे माहौल में रस्में निभाईं. स्वाति ने भव्य ब्राइडल मेकअप से परहेज करते हुए, अपने लुक को एक साधारण माला से पूरा किया.

फैंस ने दी बधाई

इस घोषणा पर स्वाति के फैंस, फिल्म जगत के दोस्तों और सहकर्मियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दीं. स्वाति की फिल्म ‘मंथ ऑफ मधु’ के सह-कलाकार नवीन चंद्र ने इस जोड़े को बधाई दी, वहीं फिल्म निर्माता नंदिनी रेड्डी, अभिनेत्री श्रेया धनवंतरी, बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गट्टा और हास्य कलाकार राजा शेखर ममीदन्ना ने भी शुभकामनाएं दीं.

स्वाति रेड्डी के बारे में

स्वाति तेलुगु टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो मां टीवी के तेलुगु शो कलर्स में “कलर्स स्वाति” के नाम से मशहूर हुईं, बाद में फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई. उन्होंने 2008 में तमिल फिल्म सुब्रमणिपुरम से मुख्य भूमिका में पदार्पण किया और अष्टा चम्मा, स्वामी रा रा, अमेन और कार्तिकेय जैसी लोकप्रिय फिल्मों में काम किया.

अभिनेत्री की पहले मलयाली पायलट विकास वासु से शादी हुई थी. उनकी शादी 2018 में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और विदेश में समय बिताया. हालांकि, बाद में 2023 में उनका तलाक हो गया. अपने अलगाव के बाद, स्वाति अभिनय में वापस लौटीं और उन भूमिकाओं को चुनने पर ध्यान केंद्रित किया जो उनकी रुचियों के अनुरूप थीं.