चॉकलेट के लालच ने एक्ट्रेस से कराया ‘न्यूड सीन’! शादी पर डायरेक्टर ने दी थी ऐसी सलाह

80 के दशक में स्क्रीन पर अगर कोई एक्ट्रेस बिकिनी में भी दिख जाती थी तो यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस दौर में एक-दो ऐसी एक्ट्रेसेस आईं जिन्होंने सिर्फ स्क्रीन पर छोटे कपड़े नहीं पहने, बल्कि बोल्ड सीन भी दिए। जी हां, आज हम यहां एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बोल्ड तो बोल्ड, अपने न्यूड सीन से सनसनी मचा दी थी। इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने न्यूड सीन सिर्फ चॉकलेट के लालच में किया था।

चॉकलेट के लालच में एक्ट्रेस ने किया ‘न्यूड’ सीन

80 के दशक में अपनी बोल्डनेस से फिल्मों की दुनिया में सनसनी मचाने वालीं एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी फिल्मों की हीरोइन सोनम खान हैं। सोनम खान के मामा रजा मुराद रहे हैं, यही वजह है कि एक्ट्रेस को पहली फिल्म महज 15 साल की उम्र में मिल गई थी।

सोनम ने ऐसे तो कई फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज से ऑडियंस को इंप्रेस किया था। लेकिन, फिल्म मिट्टी और सोना में उनके न्यूड सीन ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं। सोनम खान ने कुछ समय पहले ई-टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने बताया था कि वह फिल्म में न्यूड सीन देने से पहले बहुत असहज थीं। लेकिन, बाद में एक चॉकलेट के लिए मान गई थीं।

एक्ट्रेस का कहना था कि वह बहस नहीं करना चाहती थीं, वह असहज थीं। मगर उन्हें समझाया गया और एक चॉकलेट दी गई और वह ठीक हो गईं। साथ ही उनकी चाची आगे आईं, पहलाज आगे आए और फिर सब ठीक हो गया। बता दें, इस फिल्म में सोनम ने एक ऐसी कॉलेज की लड़की का किरदार निभाया था जो रात में वेश्या का काम करती थी।

शादी पर यश चोपड़ा ने दी थी ऐसी सलाह

सोनम खान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने करियर के पीक पर डायरेक्टर राजीव राय से शादी कर ली थी। तब उन्हें यश चोपड़ा ने सलाह दी थी कि अभी शादी नहीं करें, लेकिन सोनम ने एक नहीं सुनी और शादी कर ली। जिसकी वजह से उनके हाथ से कई फिल्में फिसल गई थीं। बता दें, एक्ट्रेस और उनके डायरेक्टर पति का साल 2016 में तलाक हो गया था।