‘हल्के में मत लो शादी, कुत्ते पाल लो, पर बच्चे पैदा मत करो’.. एक्ट्रेस शेफाली शाह ने आखिर क्यों दी ऐसी एडवाइज?

बॉलीवुड की बेहतरीन और बेबाक एक्ट्रेस में शुमार शेफाली शाह ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों मे जगह बनाई है, लेकिन इन दिनों शेफाली अपनी एक्टिंग नहीं, बल्कि अपनी बेबाक एडवाइज को लेकर चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में एक्ट्रेस ने शादी, फैमिली और बच्चों की परवरिश को लेकर ऐसी सलाह दी है, जिनसे सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. शेफाली शाह ने बेहद मजाकिया लेकिन व्यावहारिक अंदाज में कहा है कि ‘बच्चे मत पैदा करो; कुत्ते पालो’.

क्यों दी कुत्ते पालने की सलाह

अपने एक हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस शेफाली शाह से जब उनकी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों से जुड़े एक्सपीरिएंस के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने पूछा कि ‘क्या मैं कुछ कह सकती हूं? लेकिन मुझे बुरी तरह ट्रोल किया जा सकता है’.

‘मैं यही कहूंगी कि बच्चे मत पैदा करो; कुत्ते पाल लो’. शेफाली शाह ने आगे कहा कि ‘किसी इंसान के जीवन में कुत्ते ही हैं, जो बिना शर्त के एक मात्र और सच्चे प्यार शो करते ‘हैं.

शादी को लेकर दी ये एडवाइस

लिली सिंह के साथ इंटरव्यू करते हुए शेफाली शाह ने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की और लड़कियों को कम उम्र में शादी न करने की सलाह दी. एक्ट्रेस ने कहा है कि ‘भगवान के लिए बचपन में शादी मत करो. क्योंकि तुम खुद पता नहीं होता कि तुम्हारी कोहनी अच्छी है या बैक. इसलिए शांत रहे. शादी का फैसला करने से पहले लोगों से मिलो और जानो’.

शेफाली शाह आगे कहती हैं कि ‘अगर आप शादी में विश्वास नहीं करतीं तो इसे निभाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज शादी मतो, क्योंकि पीछे हटना ठीक नहीं होता. आप पहले इतनी समझदार बन जाओ कि इन सब चीजों को समझ सके’.

हल्के में न लें शादी

लिली सिंह के साथ शादी के टॉपिक पर सीरिय कॉन्वर्सेशन करते हुए शेफाली शाह कहती हैं कि ‘शादी को कभी-भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. जब आप इमोशनली मैच्योर हो जाएं और आपको पता हो कि लाइफ और रिलेशनशिप से आपको क्या चाहिए, तब ही शादी के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए. इसलिए शादी का फैसला तब ही करो, जब आप पूरी तरह से श्योर हो’.

एक्टिंग से जीते दिल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्ट्रेस शेफाली शाह ने टेलीविजन एक्टर हर्ष छाया से शादी की थी, लेकिन रिश्ता चल नहीं पाया और 4 साल बाद दोनों अलग हो गए.

साल 2000 में फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह के साथ दोबारा विवाह के बंधन में बंधी, जिनसे शेफाली शाह को दो बेटे- आर्यमन और मौर्य हैं. एक्ट्रेस के पास दो साइबेरियन हस्की भी है, जिनका नाम सिम्बा और ऐश है.

अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे जब वो घर वापस आती हैं तो दोनों डॉग्स चूमने लगते हैं और गले लगाते हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली शाह ने ‘दिल्ली क्राइम’, ‘जलसा’, ‘डार्लिंग्स’ में अपनी अदाकारी से फैन्स के दिल में जगह बनाई है.

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