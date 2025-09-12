Home > मनोरंजन > टीवी > रिवीलिंग ड्रेस में इस एक्ट्रेस ने दिए ऐसे-ऐसे पोज़, हुस्न देखकर फैंस के मुंह से निकला-OMG

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने अपने बोल्ड फोटोशूट से फैंस की नींदें उड़ा दी हैं. देखिए हॉट तस्वीरें

Published By: Kavita Rajput
Published: September 12, 2025 08:58:30 IST

Shama Sikander Bold Photoshoot: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपने हॉट लुक्स से लोगों को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. इनमें से एक एक्ट्रेस शमा सिकंदर (Shama Sikander) भी हैं जो कि अक्सर अपने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं. इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर फैंस की सांसें थम जाती हैं क्योंकि शमा का अंदाज़ ही इतना ग्लैमरस होता है. 

रिवीलिंग ड्रेस में दिखाया सेक्सी अंदाज़

हाल ही में शमा ने एक नए फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें ब्लैक ऑउटफिट में उनका बेहद बोल्ड लुक सामने आया है. इस फोटोशूट में शमा ने लेटकर और बैठकर अलग-अलग अंदाज़ में हॉट पोज दिए हैं.

शमा ने जो ब्लैक ड्रेस पहनी है वो काफी रिवीलिंग है और इसमें से शमा का क्लीवेज काफी शो हो रहा है. इस ब्लैक ड्रेस के साथ शमा ने ग्रीन ब्लेज़र भी कैरी किया है जो कि लुक को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है.

शमा ने फोटोशूट में ब्लैक ब्लेज़र के साथ मिनिमल एक्सेसरीज कैरी की है और अपने बाल खुले रखे हैं. मेकअप स्मोकि और लाल लिपस्टिक उनके लुक के चार्म पर चार चांद लगा रही हैं.

जाहिर हैं कि शमा का ये फोटोशूट उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है और उनके मुंह से शमा की खूबसूरती देखकर ओह माय गॉड निकल रहा है. एक यूजर ने शमा के फोटोशूट पर लिखा, आउटस्टेंडिंग, लवली. एक अन्य यूजर ने शमा की तारीफ करते हुए लिखा, बेहद सिजलिंग और गॉजियस.

टीवी पर काम नहीं करना चाहती हैं शमा 

बता दें कि शमा एक पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस हैं. उन्होंने बाल वीर, ये मेरी लाइफ है और माया जैसे शोज किए हैं. सोशल मीडिया पर उनके करीब 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं. एक इंटरव्यू में शमा ने खुलासा किया था कि वो वेबसीरिज और फिल्मों में काम करना चाहती हैं लेकिन टीवी पर नहीं लौटना चाहती हैं. शमा ने ये भी खुलासा किया था कि उन्होंने छह साल से कोई टीवी शो नहीं देखा है.

पर्सनल फ्रंट की बात करें तो शमा ने अमेरिकन बिजनेसमैन जेम्स मिलीरॉन से 2022 में शादी की है. शमा एक समय बायपोलर डिसऑर्डर की भी शिकार हो गई थीं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें आत्महत्या के ख्याल भी आते थे. काफी इलाज के बाद शमा इस बीमारी से उबर पायीं और अब ठीक हैं. 

