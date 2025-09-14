बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?
Home > मनोरंजन > टीवी > बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?

बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?

बॉलीवुड की कई फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकीं नामी एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ब्रेस्ट साइज की वजह से खूब तानें सुनने को मिलते थे. एक्ट्रेस का कहना था कि एक महिला ने तो यह कह दिया था कि तुम बहुत सेक्स करती होगी.

By: Prachi Tandon | Published: September 14, 2025 6:11:06 PM IST

बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?

Sayantani Ghosh on Body Shaming: बहुत सेक्स करती होगी…यह कमेंट एक महिला ने दूसरी महिला को किया है. जी हां, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है. लेकिन, यह सच है.टीवी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस सायंतनी घोष (Sayantani Ghosh) ने एक इंटरव्यू में आप बीती बताई थी और कहा था कि उन्हें ब्रेस्ट साइज को लेकर खूब ताने सुनने को मिले थे. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस का यह भी कहना था कि जब उन्हें इस तरह के ताने मारे जाते थे तो उन्हें समझ भी नहीं आता था क्योंकि वह वर्जिन थीं.

सायंतनी घोष को ब्रेस्ट साइज के लिए ताने सुनने पड़े

टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने वालीं सायंतनी घोष (Sayantani Ghosh News) ने कुछ समय पहले एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था. जहां सायंतनी घोष ने बताया था कि टीनएज के समय उन्हें कई बातों को लेकर ताने दिए जाते थे. वह इन तानों से डरने लगी थीं. उन्हें समझ भी नहीं आता था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है.  

View this post on Instagram

A post shared by Sayantani (@sayantanighosh0609)

सायंतनी घोष (Sayantani Ghosh Bold Statment) ने बातों में बताया था कि उन्हें ब्रेस्ट साइज के लिए भी खूब बातें सुनने को मिली हैं. एक्ट्रेस ने आगे बताया था कि एक महिला ने तो सीधा कह दिया था तुम्हारा सीना सपाट नहीं है, तुम काफी ठीक-ठाक हो. तुम्हारी ब्रेस्ट साइज देख लगता है कि तुम बहुत सेक्स करती होगी. सायंतनी घोष का इसपर कहना था कि जब महिला ने उनके ब्रेस्ट साइज पर यह भद्दा कमेंट किया था तब उन्हें इन सब बातों का मतलब भी नहीं पता था और वह वर्जिन थीं. 

आदमी ने पूछा था ब्रेस्ट का साइज

सायंतनी घोष (Sayantani Ghosh Instagram) सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और मेंटल हेल्थ से लेकर बॉडी शेमिंग पर बात भी करती हैं. एक पोस्ट में एक्ट्रेस ने बताया था कि एक शख्स ने उनसे ब्रेस्ट का साइज पूछा था. शख्स के घटिया सवाल पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया था कि दिल का साइज मैटर करता है, ब्रेस्ट का नहीं. 

सायंतनी घोष का वर्कफ्रंट

एक्ट्रेस सायंतनी घोष(Sayantani Ghosh Movies and Tvs Shows) ने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है. एक्ट्रेस ने अलीबाबा-दास्तां ऐ काबुल, महाभारत और नामकरण, मेंटल, दहेज दासी, तेरा यार हूं मैं, एम फॉर मॉम, नागिन, कर्णसंगिनी जैसे कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है. 

Tags: bollywood newsentertainment newsSayantani GhoshSayantani Ghosh MoviesSayantani Ghosh Photos
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?
बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?
बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?
बहुत सेक्स करती होगी? ब्रेस्ट साइज पर फेमस एक्ट्रेस को मिला घटिया कमेंट, जानिए आगे क्या हुआ?