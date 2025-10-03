जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस
Home > मनोरंजन > ओटीटी > जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस

जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस

ऐसा कई बार देखने में आता है कि इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान एक्टर्स अक्सर अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और कट बोलने के बाद भी नहीं रुकते.

By: Kavita Rajput | Published: October 3, 2025 10:48:24 AM IST

जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस

Sayani Gupta intimate scene: बॉलीवुड फिल्मों और वेबसीरीज में अब किसिंग और इंटीमेट सीन्स आम बात हो चुके हैं. इन सीन्स की शूटिंग के दौरान एक्टर और एक्ट्रेसेस के बहकने की खबरें भी सामने आती रहती हैं. ऐसा ही एक किस्सा एक्ट्रेस सयानी गुप्ता ने शेयर किया था. इनसाइड एज, फोर मोर शॉर्ट्स जैसे पॉपुलर शोज ,शाहरुख़ खान की फैन और जॉली एलएलबी 2 जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं सयानी ने एक इंटरव्यू में इंटीमेट सीन करने का अनुभव शेयर किया था. 

जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस

कट बोलने के बाद भी किस करता रहा एक्टर

सयानी ने कहा था, मैं इंटीमेसी पर चाहूं तो एक किताब लिख सकती हूं. मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि अब इंडिया में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर जैसे प्रोफेशन आ गए हैं. मैंने एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के साथ 2013 में ‘मार्गरिटा विथ ए स्ट्रॉ’ में काम किया था. इंटीमेट सीन्स करना आसान है क्योंकि वो टेक्निकल होते हैं लेकिन कई बार लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगते हैं. मेरे साथ एक घटना घटी थी जब एक एक्टर डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी मुझे किस करता रहा था तब मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये क्या हो रहा है. कई बार लोग इन सीन्स की शूटिंग में अश्लील व्यवहार करने से भी बाज़ नहीं आते हैं. 

जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस

सेट पर सेफ्टी को लेकर भी की बात 
सयानी ने एक किस्सा शेयर करते हुए सेट पर सेफ्टी को लेकर भी बात की. एक बार मुझे बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर बीच पर लेटना था. उस वक्त तकरीबन 70 मर्द होंगे. मैं उस समय बहुत नर्वस थी क्योंकि 70 मर्द मेरे आसपास थे. कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे पास खड़ा हो. मैं चाहती थी कि कोई शॉल लेकर मेरे पास खड़ा रहे ताकि शॉट करने के बाद मैं खुद को कवर कर लूं. कई बार सेट पर सबकी सेफ्टी या किसी एक्टर की सेफ्टी सबसे आखिरी बात होती है. बता दें कि पिछले सा सयानी फिल्म ‘ख्वाबों का झमेला’ और अनन्या पांडे की ‘कॉल मी बे’ में नज़र आ चुकी हैं.  

Tags: sayani guptasayani gupta bold scenesayani gupta casting couchsayani gupta four more shotssayani gupta intimate scenesayani gupta movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस
जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस
जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस
जब इंटीमेट सीन का एक्टर ने उठाया फायदा, कट बोलने के बाद एक्ट्रेस को करता रहा किस