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इस एक्टर को देखती रह गयी थीं रकुल, बोलती हो गयी थी बंद, सिर्फ ‘या, या’ करती रह गईं

Rakul Preet Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह  इन दिनों फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ में नजर आ रही हैं. इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने फेवरेट एक्टर के साथ पहली मुलाकात के बारे में खुलकर बात की.

By: Shivangi Shukla | Published: May 22, 2026 6:08:10 PM IST

रकुल प्रीत सिंह
रकुल प्रीत सिंह


Rakul Preet Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह  इन दिनों फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ में नजर आ रही हैं. इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने फेवरेट एक्टर के साथ पहली मुलाकात के बारे में खुलकर बात की.

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती दौर का एक बेहद खास किस्सा शेयर किया. उन्होंने अपने फेवरेट हीरो के बारे में बताया कि कैसे पहली मुलाकात में वो उनको देखती रह गयी थीं.

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इस एक्टर के साथ हुआ स्टारस्ट्रक मोमेंट 

हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस रकुल ने कहा, ‘मैं रणवीर सिंह की बहुत बड़ी फैन हूं. मैंने ‘बैंड बाजा बारात’ देखी थी और वह ‘यारियां’ फिल्म से थोड़ी पहले आई थी. हम लोग एक अवॉर्ड फंक्शन में थे और पूरी कास्ट परफॉर्म करने वाली थी. बैकस्टेज रणवीर भी थे और मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि रणवीर वहां हैं और शो होस्ट कर रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई.’

उन्होंने आगे कहा, “सबको पता था कि रणवीर मेरे फेवरेट हैं. मैंने सबको कहा था कि आज मुझे रणवीर से मिलना है और उनके साथ फोटो भी लेनी है. हम बैकस्टेज खड़े थे तभी पीछे से एक हाथ आया और उन्होंने कहा, ‘रकुल?’ और मैं बस ‘या या या’ कहती रह गई. उसके बाद मैं अपनी वैनिटी वैन में गई और खुशी से उछलने लगी. मैं सोच रही थी, ‘ओएमजी, मैं रणवीर से मिल ली.’ बाद में मैंने उन्हें यह बात बताई भी और हम दोनों इसपर खूब हंसे. लेकिन वह मेरा पहला और शायद आखिरी स्टारस्ट्रक मोमेंट था.”

रकुलप्रीत सिंह के बारे में 

रकुल प्रीत सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री औंर मॉडल है. इन्होंने अभिनय की शुरुआत 2009 में कन्नड फिल्म “गिल्ली” से की थी, सेल्वाराघवन की फिल्म 7जी रैनबो कॉलोनी की कहानी पर आधारित है. हाल ही में उनकी फिल्म ‘पति, पत्नी और वो दो’ रिलीज हुई है, जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना और सारा अली खान भी हैं. 

Tags: bollywoodentertainment
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