बिकिनी पहन ऐसे इठलाई ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, लोगों ने उड़ाया मज़ाक-कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे

कई बार बिकिनी फोटोज शेयर करके बॉलीवुड एक्ट्रेसेस खुद ही ट्रोलिंग को बुलावा दे देती हैं. अब राधिका मदान को ही ले लीजिए.

By: Kavita Rajput | Published: September 15, 2025 10:54:08 AM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका मदान (Radhika Madan) को अच्छे से मालूम है कि लाइमलाइट कैसे बटोरनी है. अपनी फिल्मों में एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद अब वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने इन्स्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें पोस्ट की हैं जो कि तेज़ी से वायरल हो रही हैं. दरअसल ये तस्वीरें राधिका के नए फोटोशूट की हैं जो कि उन्होंने अपने हॉलिडे के दौरान करवाया है. राधिका ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पीक ए बू.

पेस्टल ग्रीन बिकिनी में राधिका ने दिए पोज़

इस फोटोशूट में राधिका पेस्टल ग्रीन बिकिनी पहनी नजर आ रही हैं. राधिका ने बेधड़क अपना बिकिनी फिगर दिखाया है लेकिन कुछ लोग उन्हें इस फोटोशूट के लिए ट्रोल भी कर रहे हैं. स्किनी फिगर के चलते राधिका का लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने राधिका की तस्वीरों पर कमेन्ट करते हुए लिखा, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे. एक अन्य यूजर ने लिखा, सब यहीं दिखा दोगी तो तुम्हारी मूवी का टिकट कौन लेगा. एक और यूजर ने लिखा, आगे कुछ भी नहीं है. एक यूजर ने राधिका का मजाक उड़ाते हुए लिखा, बॉलीवुड वालों ने इसे भी नंगा कर दिया. वहीं राधिका के फैंस ने तस्वीरों पर कमेन्ट करते हुए इन्हें बेहतरीन बताया.

राधिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि टीवी सीरियल से फिल्मों तक का उनका सफर आसान नहीं रहा है. उन्होंने जब फिल्मों में कदम रखा तो कई फिल्ममेकर्स ने उन्हें सर्जरी करवाने की सलाह दी थी. उन्हें फेस सर्जरी के लिए भी कहा गया था लेकिन राधिका ने इससे इंकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि वो स्क्रीन पर नैचुरल दिखना चाहती हैं और सर्जरी करवाने का फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं है.

टीवी से तय किया बॉलीवुड का सफर

बता दें कि राधिका ने टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी. 2014 में उन्होंने टीवी सीरियल मेरी आशिकी तुम से ही में ईशानी का रोल निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया.उन्होंने 2018 में फिल्म पटाखा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वो छुरियां, मर्द को दर्द नहीं होता, अंग्रेजी मीडियम, शिद्दत, कुत्ते और सिरफिरा जैसी फिल्मों में नजर आई हैं. राधिका को फिल्मों में सबसे ज्यादा फिल्म अंग्रेजी मीडियम में पसंद किया गया था जिसमें उन्होंने दिवंगत एक्टर इरफ़ान खान की बेटी की भूमिका निभाई थी.

