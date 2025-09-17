5 मिनट में मेरी प्यास बुझा दो, रोल तुम्हारा-जब डायरेक्टर ने की इतनी गंदी डिमांड, एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

Sajid Khan controversy: बॉलीवुड के चर्चित फिल्ममेकर साजिद खान (Sajid Khan) का करियर मीटू मूवमेंट (Me too) के दौरान लगे आरोपों के बाद बर्बाद हो गया. साजिद पर एक नहीं बल्कि कई एक्ट्रेसेस ने यौन शोषण के आरोप लगाकर सबको चौंका दिया था. इसका नतीजा ये हुआ कि साजिद को बतौर डायरेक्टर कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा और उनका करियर खत्म हो गया. आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस की कहानी बताएंगे जिन्होंने साजिद पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए थे.

एक्ट्रेस से बूब्स के बारे में पूछा

अभिनेत्री और मॉडल रेचल वाइट (Rachel White) ने साजिद पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती में कहा था, अपनी एजेंसी के द्वारा मुझे फिल्म हमशक्ल्स की मेकिंग के दौरान साजिद खान से मिलने के लिए भेजा गया था. मेरी एजेंसी के इन्फॉर्म करने के पांच मिनट बाद ही साजिद ने मुझे कॉल करके कहा कि मीटिंग उनके घर पर होगी. मैंने साजिद से कहा कि मैं उनके घर आने में कंफर्टेबल नहीं हूं तो वो बोले कि डोंट वरी, मेरी मां भी घर पर होंगी. मैंने सोचा ठीक है फॅमिली होगी तो मिलने में कोई खतरा नहीं है.

रेचल ने आगे कहा, जब मैं साजिद के घर पहुंची तो उनकी मेड ने मुझे उनके रूम का रास्ता दिखाया . ड्राइंग रूम तो खाली था. वो कमरा साजिद का बेडरूम था. मैं बेवकूफों की तरह कमरे के एक कोने में खड़ी रही और वो ट्रेडमिल पर थे. उन्होंने हाय, हैलो के बाद मुझे घूरना शुरू किया, मैं वाइट टॉप और ब्लू डेनिम में थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं न्यूड हूं क्योंकि वो मुझे इतने गंदे तरीके से देख रहे थे. साजिद ने अपना कार्डियो खत्म किया और मुझसे मेरे बूब्स के बारे में पूछने लगे, मैंने सोचा ये किस तरह की बातें हैं. इसके बाद साजिद ने मुझसे कपड़े उतारने को कहा क्योंकि वो देखना चाहते थे कि मैं अगर किसी फिल्म में बिकिनी पहनूं तो मैं कैसी लगूंगी. मैंने उन्हें कहा कि मेरी बिकिनी पिक्स आपको भेजी जा चुकी हैं, आप देख लीजिएगा. उन्होंने जिद की तो मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं ऑफिस में बिकिनी में परेड करने के लिए तैयार हूं लेकिन घर में नहीं.

5 मिनट में मेरी प्यास बुझा दो, रोल मिल जाएगा

रेचल ने आगे बताया कि साजिद ने उनसे कहा कि अगर वो उन्हें पांच मिनट में रिझा लेती हैं तो वो उन्हें फिल्म में रोल दे देंगे. मैंने उन्हें साफ कह दिया कि अभी मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूं और वहां से निकल गई.