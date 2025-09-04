Home > मनोरंजन > टीवी > Ashish Kapoor की गिरफ्तारी के बीच एक्स-गर्लफ्रेंड का पुराना इंटरव्यू वायरल

Ashish Kapoor Ex Girlfriend: आशीष कपूर की गिरफ्तारी के बीच उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री प्रियल गौर का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने रिश्ते और आत्मसम्मान पर खुलकर राय दी थी।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 4, 2025 18:14:14 IST

Ashish Kapoor Rape Case: टीवी इंडस्ट्री (TV Industry) में एक ओर जहां चर्चित एक्टर आशीष कपूर (Ashish Kapoor) गिरफ्तारी के चलते सुर्खियों में हैं। वहीं, दूसरी ओर उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड प्रियल गौर (Ex Girlfriend Priyal Gor) का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। जैसे ही ये मामला सामने आया, लोगों ने तुरंत प्रियल के पुराने बयानों को याद किया, जिनमें उन्होंने अपने रिश्ते और आगे की सोच पर खुलकर बात की थी।

उस इंटरव्यू में प्रियल गौर ने साफ कहा था कि “मेरे लिए प्यार बेहद जरूरी है, लेकिन हर रिश्ते में स्पेस और सम्मान होना चाहिए।” उन्होंने रिश्ते टूटने के बाद कहा था,”अब मैं उन्हें कभी डेट नहीं करूंगी, मैं सिंगल हूं।” उनके इन शब्दों में न सिर्फ साफगोई थी, बल्कि रिश्ते से आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी झलकता था।

प्रियल का पुराना वीडियो वायरल

आज जब आशीष कपूर पर रेप का गंभीर आरोप लगा है और वह पुलिस की गिरफ्त में हैं, तब प्रियल की यह बेबाकी भरी राय एक नए संदर्भ में देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस इंटरव्यू को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि रिश्तों में सबसे अहम होता है आत्मसम्मान और सही समय पर लिया गया मजबूत फैसला।

टीवी इंडस्ट्री में रिश्ते अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन प्रियल गौर का यह इंटरव्यू इस बात की मिसाल है कि एक्ट्रेस ने न सिर्फ अपने करियर बल्कि पर्सनल लाइफ में भी साफ और सशक्त सोच रखी है। यही वजह है कि यह पुराना बयान आज फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है।

इन शोज में किया काम

करियर की बात करें तो प्रियल ने देखा एक ख्वाब, इच्छाप्यारी नागिन, राम मिलाए जोड़ी, कुबूल है 2.0, इश्क किल्स, अम्मा जी की गली, सावधान इंडिया जैसे टीवी शोज में काम किया है। वहीं, आशीष कपूर ने ये रिश्ता क्या कहलाता है के अलावा शाहरुख रानी की चलते चलते, अपरहण और शादी में जरूर आना जैसी फिल्मों में भूमिका निभाई है। 

