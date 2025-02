नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा और केरल कांग्रेस के बीच मंगलवार (25 फरवरी, 2025) को आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। केरल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रीति जिंटा का 18 करोड़ रुपये का लोन माफ कर दिया गया है और उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है, जबकि प्रीति जिंटा ने कांग्रेस के इन दावों को फर्जी बताया और अपने लोन की स्थिति भी स्पष्ट की। अब एक बार फिर केरल कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है।

प्रीति जिंटा के जवाब के बाद केरल कांग्रेस ने भी x पर पोस्ट किया और कहा, “यह जानकर अच्छा लगा कि आप अपना अकाउंट खुद मैनेज कर रही हैं। दूसरे सेलेब्स की तरह नहीं जिन्होंने अपना अकाउंट आईटी सेल को सौंप दिया है। अपने लोन की स्थिति के बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे सुधारेंगे। हमने मीडिया आउटलेट्स द्वारा बताई गई खबर को शेयर किया था।”

Good to know you’re managing your own account, unlike other celebs who have handed theirs over to the notorious IT cell.

Thanks for the clarification, @realpreityzinta regarding your loan position. We are glad to accept mistakes if we have made any.

We shared the news as… https://t.co/4aouqLaWue

— Congress Kerala (@INCKerala) February 25, 2025