बॉलीवुड दिवा Pooja Hegde का स्टाइलिश स्विमवेयर में झलका ग्लैमरस अंदाज़, फैन्स ने देखते ही बोला “वाह”

Pooja Hegde Hot Bikini Looks: पूजा हेगड़े अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। बीच वेकेशन के दौरान उनकी तस्वीरें अक्सर लोगों को समर फैशन और ट्रैवल वाइब्स के लिए इंस्पिरेशन देती हैं। उनके लुक्स सादगी और ग्लैमर का सुंदर मेल दिखाते हैं, जिस वजह से फैन्स उन्हें खूब पसंद करते हैं।

इस तस्वीर में पूजा हेगड़े एक सफेद बिकिनी में दिख रही हैं। उन्होंने इसके साथ एक रंग-बिरंगा श्रग भी पहना है, जो उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है। उनका यह बीच लुक बहुत ही फ्रेश और खूबसूरत है।

इस तस्वीर में पूजा एक अलग डिज़ाइन वाली बिकिनी में हैं। यह बिकिनी भूरे और सफेद रंग की है, जिस पर ज़िगज़ैग पैटर्न बना हुआ है। वह एक पूल के पास खड़ी हैं और उनकी फिटनेस साफ दिख रही है। यह लुक बहुत ही स्टाइलिश और हॉट है।

यहाँ पूजा हेगड़े ने एक खास मेटैलिक सिल्वर रंग की बिकिनी पहनी है। इस बिकिनी में ऊपर की तरफ फ्रिल जैसा डिज़ाइन है। इस लुक में वह बहुत ही बोल्ड और शानदार लग रही हैं।

पूजा हेगड़े ने इस फोटो में एक चमकीले पिंक रंग के स्विमसूट में हैं। यह स्विमसूट उनके कर्वी फिगर को बहुत अच्छी तरह से दिखा रहा है। वह बीच पर अलग-अलग पोज़ दे रही हैं और बहुत ही ग्लैमरस लग रही हैं।

इस फोटो में पूजा हेगड़े ने एक खूबसूरत सी-ग्रीन रंग की मोनोकिनी में हैं। इस मोनोकिनी में साइड से कट-आउट डिज़ाइन है, जो इसे बहुत ही बोल्ड बना रहा है। वह पूल के पास खड़ी हैं और उनकी ये तस्वीर उनके फैंस को बहुत पसंद आई है।