‘सिगरेट से जलाया, धक्का देकर…’, हैवानों जैसी हरकतें करता थी इस एक्ट्रेस का एक्स-बॉयफ्रेंड; खुद खोली काले करतूतों की पोटली

Niti Taylor: नीति टेलर ने अपने पिछले रिलेशनशिप में फिजिकल अब्यूज का सामना करने के बारे में बात की है. एक्टर ने याद किया कि कैसे उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारा, धक्का दिया और सिगरेट से जलाया. नीति, जो गुलाम, बड़े अच्छे लगते हैं और अलायंस जैसे शो में भी दिख चुकी हैं, उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा कि उनका एक्स-बॉयफ्रेंड अक्सर उनके कपड़ों, उनकी दोस्ती और वो कहाँ जाती हैं, इस बारे में सवाल करता था. पीछे मुड़कर देखने पर, उन्होंने कहा कि वो जवान थीं और जब भी वो उनके कामों पर सवाल उठाता था, तो वो खुद को समझाने की कोशिश करती थीं.

जब बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत

हॉटरफ्लाई से बातचीत में इस घटना के बारे में बात करते हुए, नीति ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने को याद किया. उन्होंने कहा कि वो माहौल से असहज थीं और अपने दोस्तों के साथ जाने का फैसला किया. हालांकि, जब वो उसे अलविदा कहने गईं, तो इस दौरान उसने उन्हें जाने से रोक दिया. उन्होंने कहा, “मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि वो कार में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं जाने से पहले उसे अलविदा कहना चाहती थी.”

धक्का देकर मारा जोरदार थप्पड़

नीति का कहना है कि जब उसने उससे घर छोड़ने के लिए कहा, तब भी उसने उसे उसके दोस्तों के साथ जाने नहीं दिया. खबर है कि मामला उसके घर के बाहर बिगड़ गया, जहाँ उसने उसे पकड़ लिया, धक्का दिया और थप्पड़ मारा. यह घटना कथित तौर पर बिल्डिंग के CCTV कैमरे में कैद हो गई. नीति ने यह भी याद किया कि जब उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए ऊपर आए, तो उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, जबकि वो उसे धक्का देता और पकड़ता रहा.

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सिगरेट से भी जलाया

उसने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसके दोस्तों को बताया कि ऐसी घटनाएँ रेगुलर होती रहती हैं. नीति ने आगे याद किया कि पार्टी से निकलने के बाद भी यह घटना खत्म नहीं हुई. अपनी बिल्डिंग पहुँचने के बाद, उसने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड को अपने दोस्तों के साथ जाने के बारे में उस पर चिल्लाते हुए सुना. उसने कहा कि वो उस समय स्मोकिंग कर रहा था और उसके जाने के फैसले पर सवाल उठाने लगा. कहा जा रहा है कि झगड़े के दौरान, उसने उसे सिगरेट से जलाया, जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ गए जो उसने कहा कि अभी भी दिखाई देते हैं. यह बताते हुए कि चोटों के निशान क्यों पड़े, एक्ट्रेस ने कहा कि उसकी स्किन पर केलोइड्स बनने का खतरा रहता है, जिससे चोट लगने के बाद उभरे हुए निशान बन सकते हैं.

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