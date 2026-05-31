क्रिकेटर्स कब सुधरेंगे… राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर ने मॉडल-एक्ट्रेस को भेजा मैसेज, लिखा- हॉट, प्रिटी… कौन है ये?

ओटीटी अभिनेत्री नेहल वडोलिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि एक क्रिकेटर उन्हें सोशल मीडिया पर पर्सनल मैसेज भेजता था. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उस खिलाड़ी की पहचान को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

‘सुनो इंडिया पॉडकास्ट’ में बातचीत के दौरान नेहल से पूछा गया कि क्या किसी क्रिकेटर ने कभी उन्हें डायरेक्ट मैसेज (डीएम) किया है. इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि यदि वह नाम बता दें तो लोग हैरान हो जाएंगे. हालांकि उन्होंने खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर बताया कि वह राजस्थान रॉयल्स टीम से जुड़ा हुआ है और उसका तलाक हो चुका है.

क्रिकेटर के मैसेजों को लेकर किया दावा

नेहल वडोलिया के अनुसार, वह क्रिकेटर अक्सर उनकी सोशल मीडिया स्टोरी पर प्रतिक्रिया देता था और उनकी तारीफ करता था. अभिनेत्री का दावा है कि खिलाड़ी उन्हें “हॉट”, “ब्यूटीफुल” और “प्रिटी” जैसे मैसेज भेजता था. हालांकि नेहल ने कहा कि उनकी बातचीत को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी. उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने उस क्रिकेटर को ब्लॉक कर दिया क्योंकि वह उससे बात नहीं करना चाहती थीं. पॉडकास्ट की क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग खिलाड़ियों के नामों का अनुमान लगाने लगे. कई लोगों ने शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों का नाम भी लिया.

करण जोशी विवाद भी रहा चर्चा में

इससे पहले नेहल वडोलिया गुजराती अभिनेता करण जोशी के साथ विवाद को लेकर भी खबरों में रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया था कि करण ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनुचित मैसेज भेजे थे. इसके समर्थन में उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट और वीडियो भी साझा किए थे. करण जोशी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था. हालांकि नेहल ने बाद में एक और वीडियो जारी कर इस दावे पर सवाल उठाए और अपने पक्ष में अतिरिक्त सबूत पेश करने का दावा किया. फिलहाल यह मामला भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.