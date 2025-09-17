कपड़े उतारो, इनरवियर में बैठो-54 साल का डायरेक्टर बेशर्मी पर उतरा, एक्ट्रेस ने…

Navina Bhole Metoo Story: फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है, शायद उतनी ही अंदर से काली है. फिल्मी दुनिया के काले सच भी कई बार अलग-अलग तरह से सामने आते रहते हैं. इन्हीं में से एक कास्टिंग काउच और मीटू भी है. जिसपर अब इंडस्ट्री के लोगों ने खुलकर बात करना सीख लिया है. हाल में भी एक एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच पर बात की है और एक नामी डायरेक्टर पर घटिया डिमांड करने का आरोप लगाया है.

टॉप उतारो और इनरवियर में बैठो…डायरेक्टर की घटिया डिमांड

टीवी की फेमस एक्ट्रेस नवीना बोले (Navina Bole) ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की थी. नवीना ने सुभोजीत घोष को इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था वह एक बहुत भयानक आदमी है, जिससे लाइफ में कभी नहीं मिलना चाहती, उसका नाम साजिद खान (Sajid Khan) है. उसने कई महिलाओं का अपमान करने में हद कर दी थी.

नवीना (Navina Bole Controversy) ने इंटरव्यू में बताया था, जब उसका फोन आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी. लेकिन, फिर उसने कहा तुम कपड़े उतारो. इनवियर में क्यों नहीं बैठ जाती है. मुझे देखना है कि तुम कितनी कम्फर्टेबल हो. एक्ट्रेस का कहना था यह 2004-2006 की बात है जब उन्होंने ‘ग्लैडरैग्स’ किया था और वह ‘बेबी’ बना रहे थे.

घर पर रखी थी मीटिंग

एक्ट्रेस नवीना बोले (Navina Bole Instagram) ने आगे बताया, साजिद खान (Sajid Khan Casting Couch) ने यह मीटिंग ऑफिस में नहीं, बल्कि अपने घर पर रखी थी. नवीना ने साथ ही बताया, उन्हें समझ नहीं थी कि क्या जवाब देना है. तब आगे से डायरेक्टर ने कहा था तुम स्टेज पर बिकिनी पहनती थी, तो अब क्या दिक्कत है. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने यह भी बताया था कि साजिद खान ने उन्हें 50 फोन किए थे.

नवीना (Navina Bole Casting Couch) का कहना था कि यह बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा अगर यही चाहिए तो घर जाकर बिकिनी पहनकर आती हूं. लेकिन, यहां बैठकर अपने कपड़े नहीं उतार सकती. इसके बाद जैसे-तैसे वहां से निकली. जिसके बाद उन्होंने कम से कम 50 बार फोन किया और पूछा कहां पहुंची, क्यों नहीं आ रही हूं. अपनी बात कंटिन्यू करते हुए नवीना कहती हैं, एक साल बाद जब वह मिसेज इंडिया कर रही थीं, तब साजिद का फोन दोबारा आया था और उन्होंने पूछा था आप क्या करती हैं, रोल के लिए मिलें.

तब उन्हें पता लगा यह आदमी कई लड़कियों के साथ ऐसा करता होगा और इसे याद भी नहीं एक साल पहले इसने घर बुलाया था और बुरी तरह हिट किया था.