Home > मनोरंजन > कृति सेनन का छलका आउटसाइडर होने का दर्द, कहा, ‘स्टारकिड्स को फ़िल्में मिलना आसान’, एक्ट्रेस ने खोली ‘nepotism’ की पोल

कृति सेनन का छलका आउटसाइडर होने का दर्द, कहा, ‘स्टारकिड्स को फ़िल्में मिलना आसान’, एक्ट्रेस ने खोली ‘nepotism’ की पोल

हाल ही में अभिनेत्री कृति सैनन ने बताया कि फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें जो भूमिकाएं लगभग मिल ही गई थीं, वे अंततः स्टार किड्स को मिल गईं. उन्होंने कहा कि एक बाहरी कलाकार होने के नाते उन्हें अनिश्चितताओं, भेदभाव और असमान व्यवहार का सामना करना पड़ा.

By: Shivangi Shukla | Published: May 10, 2026 12:05:18 PM IST

कृति सेनन
कृति सेनन


हाल ही में अभिनेत्री कृति सैनन ने अपने करियर के शुरुआती वर्षों के अनुभव के बारे में बताया. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि करियर की शुरुआत में जो रोल उनको मिलने वाले थे, वो किसी न किसी स्टारकिड को मिल गए. 

बॉलीवुड में आउटसाइडर के लिए अनिश्चितता और निराशा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्मी पृष्ठभूमि के बिना फिल्म उद्योग में प्रवेश करना काफी कठिन है.

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बॉलीवुड में चलता है भाई-भतीजावाद 

कृति सेनन का ये बयान हिंदी सिनेमा में भाई-भतीजावाद और असमान अवसरों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आई हैं.कृति ने कहा कि मिमी (2021) जैसी फिल्मों से पहले का समय भ्रम, असफल विकल्पों और इस भावना से भरा था कि वह और भी बहुत कुछ कर सकती थीं, लेकिन उन्हें सही अवसर नहीं मिल रहे थे.

जीक्यू से बातचीत में कृति ने कहा, “मिमी से पहले, मैं निराशा के दौर से गुज़री, और भी बहुत कुछ करना चाहती थी. जानती थी कि मुझमें और भी बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन अवसरों की कमी थी. कुछ भूमिकाएं ऐसी थीं जिनके मैं बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन अंततः वे स्टार किड्स को मिल गईं, जो मेरे बस में नहीं था.” कृति ने आगे कहा, “जब आपका फिल्मी पृष्ठभूमि से कोई संबंध नहीं होता, तो आपको बहुत सारी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है. यह एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया रही है, जिसमें मैंने जोखिम उठाए हैं और अधिक सोच-समझकर निर्णय लिए हैं. मैंने हर अवसर को अपनी मेहनत से हासिल किया है; मुझे कुछ भी मुफ्त में नहीं मिला है.” 

कृति सेनन का करियर 

कृति सेनन ने 2014 में आई एक्शन फिल्मों ‘ 1: नेनोक्कडाइन’ और ‘हीरोपंती’ में मुख्य भूमिका निभाकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं. 2019 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में सैनन का नाम शामिल था. मिमी, बरेली की बर्फी और लुका छिपी; कृति की सुपरहिट फिल्मों में शामिल हैं.

Tags: bollywoodentertainmentkriti sanon
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