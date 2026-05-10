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कियारा आडवाणी ने शेयर किया पोस्टपार्टम अनुभव, कहा, ‘मां बनने के बाद बदल गयी जिंदगी’, सिद्धार्थ ने भी दिया पूरा साथ

Kiara Advani: हाल ही में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी राज शामानी के पॉडकास्ट में शामिल हुई थीं. पॉडकास्ट में उन्होंने मां बनने के तुरंत बाद का अनुभव शेयर किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 10, 2026 12:36:35 PM IST

कियारा आडवाणी
कियारा आडवाणी


Kiara Advani: हाल ही में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी राज शामानी के पॉडकास्ट में शामिल हुई थीं. पॉडकास्ट में उन्होंने मां बनने के तुरंत बाद का अनुभव शेयर किया है. 

बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उनके जीवन में और खुद के साथ उनके रिश्ते में काफी बदलाव आया है. एक्ट्रेस ने बताया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैसे उनका साथ दिया था.

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पोस्टपॉर्टम अनुभव का किया खुलासा 

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपनी बेटी के जन्म के बाद पोस्टपार्टम दौर के बारे में बात की. उन्होंने बताया है कि इस दौरान उन्हें कई भावनात्मक बदलावों से गुजरना पड़ा. कियारा ने कहा इन सबके बीच उनके पति, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा से उन्हें बहुत सपोर्ट किया है. कियारा बातचीत के दौरान जुलाई 2025 में मां बनने के बाद की जिंदगी के बारे में सोचते हुए भावुक हो गईं.

राज शमानी के साथ बातचीत में कियारा आडवाणी ने बताया कि उन्हें ये समझने में लगभग 6 महीने लग गए कि वह किस दौर से गुजर रही हैं. उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुआ कहा ‘यह पूरी तरह से एक नई दुनिया है.’ कियारा ने कहा, ‘आपको एहसास होता है कि आप दूसरों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं. आप उस रिश्ते के बारे में भूल जाते हैं जो आपको खुद के साथ बनाना चाहिए. आप उन बातों के बारे में भी भूल जाते हैं जो आपको खुद से कहनी चाहिए. मैं हमेशा दूसरों पर ही ज्यादा ध्यान देती रही हूं. मेरे बच्चे के जन्म के बाद जो बदलाव आया है, वह यह है कि मुझे आखिरकार खुद के साथ अपने रिश्ते को संवारने का समय मिल गया है, और शायद यह सबसे अच्छी बात है.’

सिद्धार्थ ने किया पूरा सपोर्ट  

कियारा ने इस दौर में अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी तारीफ की. उन्होंने बताया कि अपने काम में बहुत व्यस्त होने के बावजूद, सिद्धार्थ ने उनका खयाल रखने की पूरी कोशिश की. कियारा ने बताया कि प्रेग्नेंसी के टाइम और बेबी होने के बाद भी सिद्धार्थ उनका लगातार सपोर्ट करते रहे. कियारा ने कहा कि अपनी फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त होने के बावजूद सिद्धार्थ उनके साथ समय निकालने की पूरी कोशिश करते थे. अक्सर काम खत्म करने के बाद, वह देर रात उनकी मां के घर उनसे मिलने आते थे. डॉक्टर की सलाह पर, सिद्धार्थ उन्हें रात में थोड़ी देर के लिए घुमाने भी ले जाते थे.

Tags: bollywoodentertainmentkiara adwani
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