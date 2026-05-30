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Pregnancy में पैरों की सूजन और मूड स्विंग्स से परेशान एक्ट्रेस ने नाप दी ट्रेडमील, एक्सपर्ट ने कहा- लिमिट्स से ज्यादा खतरनाक!

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने अपने प्रेग्नेंसी के कुछ एक्सपीरिएंस फैन्स के साथ शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि कैसे पैरों की सूजन से लेकर मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडमील पर वॉक करती हैं. हालांकि एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर एक्सपर्ट ने भी अपने विचार रखे हैं और गर्मभावस्थआ में महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी है

By: Kajal Jain | Last Updated: May 30, 2026 1:23:20 PM IST

Pregnancy में पैरों की सूजन और मूड स्विंग्स से परेशान एक्ट्रेस ने नाप दी ट्रेडमील, एक्सपर्ट ने कहा- लिमिट्स से ज्यादा खतरनाक!
Pregnancy में पैरों की सूजन और मूड स्विंग्स से परेशान एक्ट्रेस ने नाप दी ट्रेडमील, एक्सपर्ट ने कहा- लिमिट्स से ज्यादा खतरनाक!


बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना अपने पति रुण बंगेरा के साथ अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी की जर्नी को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और बताया है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. एक्ट्रेस ने अपने वर्कआउट का वीडियो पोस्ट करते बताया कि कैसे लगातार जिम और वॉक करने की हैबिट ने हेल्दी प्रेग्नेंसी कैरी करने में हेल्प की है. हालांकि करिश्मा तन्ना की एक फोटो भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैन्स काफी टेंशन में आ गए.

वर्कआउट ने किया मैजिक

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए बताया कि जो मां बनने वाली हैं उन्हें एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहती हूं कि गर्भावस्था में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है वो है वॉकिंग. एक्ट्रेस ट्रेडमील पर वॉक करते हुए बताती हैं कि थोड़ी देर की वॉक से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काफी अच्छा असर पड़ रहा है.

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हेल्थ इशूज से मिली राहत

एक्ट्रेस ने बताया कि प्रेग्नेंसी एक काफी खूबसूरत एक्सपीरिएंस होता है, लेकिन बॉडी में होने वाले बदलाव जैसे- थकान, वजन बढ़ना, कमजोरी वगैरह सब नेचुरल है, इसलिए चलते-फिरने रहना चाहिए. हालांकि इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई प्रैशर नहीं लेना है, बस एक्टिव होने के साथ हेल्थ पर फोकस करना है.

अपने वर्कआउट एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए करिश्मा तन्ना बताती हैं कि कैसे रोजाना 20-30 मिनट की वॉक करके सूजन, अकड़न, मूड स्विंग्स, नींद और पाचन में सुधार होता है और आप बेहतर फील करती हैं. हालांकि चलने की स्पीड का ध्यान रखें. धीरे-धीरे वॉक करें, लेकिन ये चीजें बिल्कुल बंद न करें.

कितना सेफ है प्रेग्नेंसी वर्कआउट- एक्सपर्ट से जानें

करिश्मा तन्ना के प्रेग्नेंसी वर्कआउट की वीडियो पर कई यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स ने इसे हेल्पफुल बताया है कि तो कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं. इस मामले में एक्सपर्ट ने भी अपनी राय दी है. इंडियन एक्सपर्ट की रिपोर्ट में  प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. सुजाता राठौड़ ने बताया कि ज्यादातर हेल्दी प्रेग्नेंसी में ट्रेडमील पर धीरे-धीरे वॉक करने से काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं. 

महिलाओं को मिलती है राहत

एक्सपर्ट बताती हैं कि ट्रेडमील पर स्लो वॉक करने से गर्भवती महिलाओं के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. ये शरीर की सूजन घटाने और महिलाओं के सिर्फ हेल्दी वेट गेन करने में हेल्प करते हैं. इस एक्टीविटी से महिलाओं का मूड तो बूस्ट होता ही है और स्लीप क्वालिटी भी बेहतर होती है. डॉक्टर ने बताया कि कैसे रेगुलर वॉक करने से पूरे दिन बैक पेन और एनर्जी लेवल स्टेबल रहते हैं.

इन बातों का रखें खास ध्यान

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में डॉ. राठौड़ ने बताया कि गर्मी के मौसम में इंडोर वॉकिंग, स्पेशली ट्रेडमील एक कन्वीनिएंट चॉइस है. जिन महिलाओं की प्रेग्नेंसी हेल्दी है और कॉम्प्लीकेशन्स नहीं है तो वॉकिंग एक सबसे अच्छी एक्टीविटी है, लेकिन अपनी फिजिकल लिमिट्स को पुश करना और प्रैशर में कसरत करना सही नहीं है. इसलिए महिलाओं को सिर्फ अपने एक्टिव रहने पर ध्यान देना चाहिए, न कि शरीर को थकाने और वजन घटाने पर.

ट्रेडमील से सावधान रहें ये महिलाएं

डॉ. राठौड़ बताती हैं कि जिन महिलाओं की प्रेग्नेंसी में कॉम्प्लीकेशन्स हैं या पिछली प्रेग्नेंसी के दौरान हैवी फ्लो, एनीमिया, ब्लड प्रैशर और प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं रही हैं, वो बिना अपने एक्सपर्ट की सलाह के एक्सरसाइज न करें. यदि आप ऐसा करती हैं तो चक्कर आना, सांस फूलना, सीने में दर्द, वजाइनल ब्लीडिंग जैसे लक्षण हावी हो सकते हैं सिर्फ 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक भी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफी रहती है.

ये भी पढ़ें:-‘शक्ल देखकर पैसे मांगते हैं क्या’?…हाउस हेल्प की सैलरी पर कमेंट करके फंसी कीर्ति कुल्हारी, लोग बोले- आप 2 घंटे काम की कितनी फीस लेती हैं?

Tags: Karishma TannaKarishma Tanna Pregnancypregnancy tipsPregnancy Workout
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