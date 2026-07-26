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क्या अली गोनी से अलग हो रही हैं जैस्मिन? शादी के सवाल पर भड़कीं एक्ट्रेस, बोलीं, ‘लोगों को क्यों दिलचस्पी…’

Jasmin Bhasin: टेलीविजन अभिनेत्री जैस्मिन भसीन हाल ही में शादी के सवाल पर भड़क गईं. एक इंटरव्यू में बिग बॉस 14 की स्टार ने कहा कि शादी एक बेहद निजी फैसला है और उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों को यह क्यों जानना  है कि वो शादी कब कर रही हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 26, 2026 3:55:29 PM IST

Jasmin Bhasin Aly Goni
Jasmin Bhasin Aly Goni


कई सालों तक डेटिंग करने के बाद भी जैस्मिन भसीन और अली गोनी टेलीविजन के सबसे पसंदीदा कपल में से एक बने हुए हैं. लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा सवाल भी जुड़ गया है जिसका जवाब देते-देते अभिनेत्री थक चुकी हैं: आपकी शादी कब हो रही है? 

पिंकविला को दिए एक हालिया इंटरव्यू में जैस्मिन ने साफ कर दिया कि उन्हें समझ नहीं आता कि अजनबी लोग उनकी निजी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं. बेबाकी से बोलते हुए एक्ट्रेस ने कहा, “इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? आप कैटरिंग या वेन्यू की सजावट का खर्च नहीं उठा रहे हैं. हम तभी शादी करेंगे जब हमें लगेगा कि सही समय है. लोगों को अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए.” 

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लोग ऐसे सवाल पूछना पसंद करते हैं जिनसे आपको परेशानी होती है

जैस्मिन ने बार-बार पूछे जाने वाले सवालों से होने वाली परेशानी के बारे में भी खुलकर बात की. जैस्मिन के अनुसार, कुछ लोग जानबूझकर इस विषय को उठाते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे मशहूर हस्तियां असहज महसूस करती हैं. उन्होंने इसे “क्रूर मानसिकता” बताया और कहा कि लोग यह मान लेते हैं कि दंपति इस सवाल का जवाब देने से बचते हैं क्योंकि यह सवाल उन्हें परेशान करता है, जबकि वास्तविकता में, शादी में देरी करना उनका एक सुनियोजित निर्णय है. जैस्मिन ने मजाक में कहा कि शायद जो लोग लगातार उनकी शादी के बारे में पूछते रहते हैं, वे खुद अपनी शादी से नाखुश हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी शादी कर लें.

दोस्ती के रूप में शुरू हुआ था रिश्ता 

जैस्मिन भसीन और अली गोनी की पहली मुलाकात 2018 में ‘खतरों के खिलाड़ी 9’ की शूटिंग के दौरान हुई थी. शुरुआत में वे करीबी दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया. इस कपल ने 2020 में ‘बिग बॉस 14’ के दौरान सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार किया, जहां उनका रिश्ता शो के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन गया. तब से, वे अक्सर अपनी जिंदगी की झलकियां साझा करते रहे हैं, जिससे उनके प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या बन गई है, जो उन्हें प्यार से “जैस्ली” कहकर पुकारते हैं. इस साल की शुरुआत में ये कपल मुंबई में एक साथ लिव-इन में रहने लगा है.

Tags: bollywoodentertainmentJasmin Bhasin
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