धारदार हथियार से काट डाला Huma Qureshi का भाई, निजामुद्दीन में सिर्फ इस बात पर भड़क गया पड़ोसी, मिनटों में बना राक्षस, और फिर…

Huma Qureshi Brother Murder: राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई को बेरहमी से मार दिया गया।

Published: August 8, 2025 08:19:54 IST

Huma Qureshi Brother Murder: राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई को बेरहमी से मार दिया गया। छोटी सी बात पर हुए विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की जान चली गई। दरअसल ये विवाद पार्किंग को लेकर हुआ था। जिस विवाद में बदमाशों ने हुमा के चचेरे भाई पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 

छोटी सी बात पर हुआ विवाद 

आपकी जानकारी के लिए बता दें ये मामला जंगपुरा भोगल बाजार का है। पुलिस ने जानकारी दी कि निज़ामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात गेट से स्कूटी हटाकर साइड में खड़ी करने को लेकर यहाँ एक विवाद छिड़ा। इसी विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आसिफ को खून से लथपथ अस्पताल ले जाया गया, वहीँ कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उसे मर्त घोषित कर दिया। 

पत्नी ने दिया बयान 

मृतक आसिफ की पत्नी और परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने मामूली बात पर बेरहमी से हमारे बेटे की हत्या कर दी। वहीँ इस दौरान मृतक की पत्नी ने जानकारी दी कि इससे पहले भी पार्किंग विवाद को लेकर मेरे पति से झगड़ा हुआ था। जब मेरे पति काम से घर लौटे तो घर के सामने पड़ोसी की स्कूटी खड़ी थी, जिसे हटाने के लिए उन्होंने पड़ोसी से कहा। लेकिन स्कूटी हटाने की बजाय पड़ोसी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और किसी नुकीली चीज से उनकी हत्या कर दी गई।

गिरफ्तार हुए आरोपी 

वहीँ इस दौरान पुलिस ने बयान देते हुए बताया कि, अभिनेत्री के चचेरे भाई आसिफ की दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में हत्या कर दी गई है। पार्किंग विवाद के चलते आसिफ पर लगातार हमला किया गया और उसकी जान चली गई। वहीँ हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। वहीँ हुमा के भाई आसिफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दूसरी तरफ, आसिफ के परिवार में मातम छा गया है। 

