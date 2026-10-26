Disha Patani Water Price: 5-10 नहीं 28000 रुपये का पानी पीती हैं दिशा पाटनी! ‘किंग’ कोहली को भी छोड़ा पीछे

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बॉलीवुड की ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेस दिशा पटानी अपनी फिटनेस और खूबसूरती के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं. उनके फैंस हमेशा उनकी फिटनेस के पीछे का असली राज जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. अब एक खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि एक्ट्रेस विराट कोहली से भी महंगा पानी पीती हैं, जिसके 750 ml की कीमत 28000 रुपये तक है. जानिए कौन सा वो पानी.
कौन सा पानी पीती हैं दिशा पाटनी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिशा पाटनी हफ्ते में करीब पांच बार प्रीमियम ब्रांड ‘ब्लिंग H2O’ का स्पार्कलिंग वॉटर पीती हैं. इसकी 750 मिलीलीटर बोतल की कीमत 3,600 से 28,000 रुपये तक बताई जाती है. हालांकि, दिशा के इस पानी को पीने के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, एक्ट्रेस ‘स्मार्ट वॉटर’ ब्रांड का विज्ञापन भी करती हैं.
क्या मतलब विराट कोहली से भी महंगा पानी पीती हैं दिशा पटानी? बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि वो हफ्ते में 5 बार Bling H2O का स्पार्कलिंग वाटर पीती हैं। वैसे Bling H2O का पानी लगभग 3600 रुपए में केवल 750ml से शुरू होता है और 28 हजार रुपए तक इसके दाम है। हालांकि दिशा पटानी ने ये नहीं बताया कि वो जो पानी पीती हैं वो कितने का आता है। जबकि वो Smart Water का ऐड करतीं हैं जो 60 रुपए लीटर आता है।
— Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) October 25, 2026
एक्ट्रेस ने विराट कोहली को भी छोड़ा पीछे
विराट कोहली के पानी की कीमत भी दिशा पाटनी के मुकाबले कम बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट ‘एवियन नेचुरल मिनरल वॉटर’ पीते हैं, जिसकी कीमत 245 रुपये से लेकर 4,000 रुपये प्रति लीटर तक बताई जाती है. सेलिब्रिटीज के लिए अब प्रीमियम पानी फिटनेस के साथ-साथ लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बन गया है.
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