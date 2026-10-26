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Disha Patani Water Price: 5-10 नहीं 28000 रुपये का पानी पीती हैं दिशा पाटनी! ‘किंग’ कोहली को भी छोड़ा पीछे

Disha Patani Drinks Expensive Water: बॉलीवुड अभिनेत्री और फिटनेस के लिए मशहूर दिशा पाटनी अपने महंगे पानी को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत विराट कोहली के पानी से भी ज्यादा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 26, 2026 6:04:21 PM IST

दिशा पाटनी पीती हैं विराट कोहली से महंगा पानी!
दिशा पाटनी पीती हैं विराट कोहली से महंगा पानी!


बॉलीवुड की ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेस दिशा पटानी अपनी फिटनेस और खूबसूरती के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं. उनके फैंस हमेशा उनकी फिटनेस के पीछे का असली राज जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. अब एक खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि एक्ट्रेस विराट कोहली से भी महंगा पानी पीती हैं, जिसके 750 ml की कीमत 28000 रुपये तक है. जानिए कौन सा वो पानी. 

कौन सा पानी पीती हैं दिशा पाटनी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिशा पाटनी हफ्ते में करीब पांच बार प्रीमियम ब्रांड ‘ब्लिंग H2O’ का स्पार्कलिंग वॉटर पीती हैं. इसकी 750 मिलीलीटर बोतल की कीमत 3,600 से 28,000 रुपये तक बताई जाती है. हालांकि, दिशा के इस पानी को पीने के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, एक्ट्रेस ‘स्मार्ट वॉटर’ ब्रांड का विज्ञापन भी करती हैं.



एक्ट्रेस ने विराट कोहली को भी छोड़ा पीछे

विराट कोहली के पानी की कीमत भी दिशा पाटनी के मुकाबले कम बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट ‘एवियन नेचुरल मिनरल वॉटर’ पीते हैं, जिसकी कीमत 245 रुपये से लेकर 4,000 रुपये प्रति लीटर तक बताई जाती है. सेलिब्रिटीज के लिए अब प्रीमियम पानी फिटनेस के साथ-साथ लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बन गया है.

Tags: Disha PataniDisha Patani LifestyleDisha Patani Water Pricehome-hero-pos-10virat kohli
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