जब एक्ट्रेस ने खोला ‘संस्कारी बापूजी’ का काला चिट्ठा, बोली-नशे में जबरन कमरे में घुसे और…

Aloknath Deepika Amin Controversy: 2018 के आसपास जब बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई तो कई एक्ट्रेसेस ने अपने साथ हुई यौन शोषण की घटनाओं का खुलेआम जिक्र किया. कई एक्ट्रेसेस ने बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्ममेकर्स पर यौन शोषण के आरोप लगाकर सनसनी मचा दी. इनमें इंडस्ट्री के कई मेल एक्टर्स की काली करतूतें सामने आईं जिनमें से एक नाम एक्टर आलोकनाथ (Aloknath) का भी है. फ़िल्मी पर्दे पर पिता के रोल के लिए फेमस आलोकनाथ को संस्कारी बापूजी के नाम से जाना जाता है. पर्दे पर उन्होंने कई बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के पिता का रोल निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरी है लेकिन रियल लाइफ में उनकी छवि पर एक नहीं कई एक्ट्रेसेस ने सवाल उठाए.

कमरे में घुसने की कोशिश की: दीपिका

इनमें से एक एक्ट्रेस दीपिका अमीन (Deepika Amin) थीं. दीपिका ने 2018 में ट्विटर पर आलोकनाथ के द्वारा की गई बदसलूकी के बारे में खुलकर लिखा था. उन्होंने बताया था कि आलोकनाथ को शराब की लत है और शराब पीते ही वो दूसरे इंसान बन जाते हैं. दीपिका ने कहा था, फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ये बात जानता है कि आलोकनाथ शराबी हैं और वो शराब के नशे में महिलाओं को हैरेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. कुछ साल पहले एक टेलीफिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की थी. उस दिन वो शराब के नशे में धुत्त थे और फिर उन्होंने जमकर सीन क्रिएट किया. उस वक्त यूनिट ने मेरी मदद की और मुझे उनसे बचाया.

शराब पीने के बाद राक्षस बन जाते हैं आलोकनाथ

दीपिका ने एक इंटरव्यू में भी आलोकनाथ का काला चिट्ठा खोला था और कहा कि वो दिन में अच्छे से बिहेव करते हैं. फिल्मों और थिएटर के बारे में कई बातें शेयर करते हैं लेकिन रात में जैसे ही शराब पीते हैं, वो राक्षस बन जाते हैं और खराब व्यवहार करने लगते हैं. दीपिका ने आगे कहा कि फिल्म ‘सोनू की टीटू की स्वीटी’ में उन्होंने इस विवाद के कुछ समय बाद आलोकनाथ के साथ काम किया था. उस दौरान आलोकनाथ ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था और उन्हें उनसे कोई परेशानी नहीं हुई थी.