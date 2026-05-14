डेब्यू करते ही मेकर्स को लगाया करोड़ों का चूना, इस एक्ट्रेस पर लगा दाग, अक्षय कुमार भी नहीं बचा पाए

बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने साल 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था. अभिनेत्री की खूबसूरती अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती है. एक्ट्रेस ने पांच साल बाद यानी 2022 में अक्षय कुमार की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. आपको बता दें कि यह फिल्म 200 करोड़ रुपये में बनी थी. लेकिन यह सुपर फ्लॉप रही थी, जिसने मेकर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया था.

किस फिल्म से मानुषी ने किया था डेब्यू?

मानुषी ने साल 2022 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था. एक्ट्रेस ने फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ से अपने एक्टिंग सफर की शुरुआत की थी. फिल्म में मानुषी छिल्लर के साथ अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 90 करोड़ रुपये की ही कमाई की थी. इस फिल्म से मेकर्स को 110 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. इसके बाद मानुषी छिल्लर अभिनेता वरुण तेज के साथ ‘ऑपरेशन वैलेंटाइन’ में नजर आईं, लेकिन यह फिल्म भी ज्यादा नहीं चल सकी.

एमबीबीएस की डिग्री भी है

मानुषी छिल्लर ने सीबीएसई परीक्षा में सर्वोच्च रैंक हासिल की थी. ​​उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में एनएम परीक्षा में भी टॉप किया. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास एमबीबीएस की डिग्री भी है.

मानुषी छिल्लर की नेटवर्थ

मानुषी छिल्लर की कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपये है. यह अभिनेत्री अब फिटनेस मॉडल और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करती हैं. 2017 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्हें 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी मिला था.

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